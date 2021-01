Todo lo que tienes que saber para renovar tu licencia de conducir en 2021

Este año, la renovación y trámite de licencias de conducir tendrán un nuevo esquema, ya que en la CDMX entró en vigor el formato de licencias digitales.

Este año, la renovación y trámite de licencias de conducir tendrán un nuevo esquema, ya que en la Ciudad de México entró en vigor el formato de licencias digitales, como parte de las acciones para mitigar los contagios por COVID-19. Se trata de un documento virtual de la licencia de conducir Tipo A, que tiene la misma validez que el tarjetón físico.

Si tu licencia está vigente puedes generar el formato digital en línea a través del nuevo módulo de “Cartera Digital”, de la APP CDMX, o en la página tramites.cdmx.gob.mx. Pero si tu licencia no cuenta con fotografía o no está actualizada, deberás poner al día tu información para obtener el formato digital. No obstante, considera que el trámite aún no está disponible para licencias permanentes.

¿Cómo digitalizarla?

De acuerdo con Kavak.com, plataforma de compra-venta de autos seminuevos, estos son los pasos para obtener tu licencia digital.

Ingresa al módulo “Cartera Digital”, de la APP CDMX (puedes descargar la app para iOS o Android) o entra a la página tramites.cdmx.gob.mx. Seleccionar Agregar Credencial para el alta una licencia conducir. Ingresa el número de licencia que viene en el documento físico. ¡Listo! Ya cuentas con tu licencia digital, podrás acceder a ella a través de la app cada vez que la requieras.

Trámites de licencias de conducir 2021

Estas son las nuevas disposiciones para tramitar, renovar o actualizar tu licencia, según sea el caso.

Licencia A – Expedición (Nueva)

Este trámite es para aquellas personas que tramitarán su licencia de conducir por primera vez, por el momento este trámite sí requiere de presencia física. Para ello, debes pagar y agendar una cita antes de acudir al Centro de Servicio de Tesorería (CST), donde se realiza el trámite debido a la contingencia sanitaria.

Costo: 900 pesos

Documentos:

Identificación oficial con fotografía, con datos personales legibles y CURP, sin tachaduras ni enmendaduras -original y copia-. En caso de ser extranjero, deberás presentar tu pasaporte y la tarjeta de residencia temporal o permanente. Comprobante de domicilio de la Ciudad de México, con datos completos del domicilio (calle, número, colonia, alcaldía, C.P.). Original y copia Comprobante de pago de derechos.

¿Dónde realizo el trámite?

Durante emergencia sanitaria, sólo podrás realizar este trámite en los Centros de Servicio de la Tesorería con cita previa. Aquí está la liga para que agendes tu cita.

Licencia A reposición/renovación

Si lo que necesitas es renovar o reponer tu licencia, puedes hacer este trámite en línea. Sólo ingresa a esta liga, aunque también puedes hacerlo presencial con cita previa.

Licencia A permanente-reposición

Este trámite requiere presencia física y sólo podrás realizarlo con cita.

Costo: 900

Documentos:

Identificación oficial con fotografía, con datos personales legibles y CURP, sin tachaduras ni enmendaduras -original y copia-. En caso de ser extranjero deberás presentar tu pasaporte y la tarjeta de residencia temporal o permanente. Comprobante de domicilio de la Ciudad de México, con datos completos del domicilio (calle, número, colonia, alcaldía, C.P.). Original y copia. Comprobante de pago de derechos.

¿Cómo la tramito?

Acude a un CST para validar que tu licencia sea permanente. Debes acudir con cita. Consulta los horarios y ubicaciones aquí. Una vez que se confirme tu licencia permanente podrás obtener la línea de captura. Ingresa a la página del Formato Múltiple de Pago de la Secretaría de Finanzas, da click en la opción “Tránsito”, selecciona “Licencia A automovilista y motociclista Permanente (Reposición)” e imprime tu línea de captura con la clave 03. Realiza tu pago en la página de la Secretaría de Finanzas o descarga la línea de captura y paga en Tesorerías o bancos. Recuerda conservar el recibo de pago. Acude nuevamente al CST con cita y lleva toda tu documentación.

