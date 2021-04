Tráiler de la nueva película de Marvel Studios Black Widow

Disfruta el nuevo tráiler de Black Widow de Marvel Studios. Estrenará el 9 de julio en cines disponibles y en #DisneyPlus​.

©Marvel Studios 2021. All Rights Reserved.

Ya está disponible un nuevo tráiler de la esperada nueva película de Marvel Studios BLACK WIDOW que muestra la lucha de Natasha Romanoff para enfrentar su pasado y lidiar con asuntos pendientes. Este thriller de espías lleno de acción se lanzará el 9 de julio de 2021 simultáneamente en cines y en Disney Plus con Premier Access*.

Natasha Romanoff, también conocida como Black Widow, se enfrenta a lo más oscuro de sus cuentas pendientes, cuando surge una peligrosa conspiración que tiene lazos con su pasado. Perseguida por una fuerza que no se detendrá ante nada para derribarla, Natasha debe lidiar con su historia como espía y con las relaciones rotas que dejó a su paso mucho antes de convertirse en parte de los Vengadores. Scarlett Johansson vuelve como Natasha/Black Widow, Florence Pugh interpreta a Yelena, David Harbour interpreta a Alexei/The Red Guardian y Rachel Weisz es Melina. La película es dirigida por Cate Shortland y producida por Kevin Feige.

*Premier Access requiere un pago único adicional.

Ver nuevo tráiler de BLACK WIDOW

