Trailer oficial de la segunda temporada de The Umbrella Academy

Cinco le advirtió a su familia (más de una vez) que usar sus poderes para escapar del apocalipsis que creó Vanya en 2019 era muy arriesgado. Y tenía mucha razón: los hermanos se dispersan por el tiempo y terminan en años y lugares distintos alrededor de Dallas, Texas, a lo largo de un periodo de tres años, a partir de 1960. Tras quedarse atrapados en el pasado, algunos retomaron su vida y siguieron adelante, con la seguridad de que fueron los únicos en sobrevivir. Cinco es el último en llegar y aparece justo el día de una catástrofe nuclear, que —¡alerta de spoiler!— causaron los hermanos tras su salto en el tiempo (¿les recuerda a algo?). Ahora, la Academia Umbrella debe encontrar la manera de volver a unirse, descubrir cómo se generó el cataclismo, hacer lo posible para detenerlo y regresar a su presente para detener el apocalipsis que dejaron pendiente, mientras un trío de asesinos suecos los acechan. Pero en serio, sin presión ni nada.

Trailer segunda temporada de The Umbrella Academy

El trailer contiene una canción original de Gerard Way, titulada «Here Comes The End».

Acerca de la canción:

“Originalmente me inspiré para escribir esta canción cuando se filmó la primera temporada de The Umbrella Academy; cuando la terminé, el 2020 estaba pleno apogeo, el mundo había dado un giro profundo y la canción estaba terminada en una nueva realidad surrealista».

Sobre la serie segunda temporada de The Umbrella Academy:

Fecha de estreno: July 31, 2020

Showrunner: Steve Blackman

Productores: Steve Blackman (Showrunner/EP), Jeff F. King (EP), Keith Goldberg (EP), Mike Richardson (EP), Gerard Way (Co-EP), Gabriel Bá (Co-EP)

Compañia de producción: UCP para Netflix

Episodios: 10

Elenco: llen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Emmy Raver-Lampman, Justin H. Min

Redes sociales oficiales de The Umbrella Academy:

