Techland revela nuevo tráiler de gameplay y detalles de Dying Light 2

Techland presentó el segundo episodio de su webserie “Dying 2 Know”, que profundiza en los detalles sobre el mundo de Dying Light 2 Stay Human.

Techland presentó hoy el segundo episodio de Dying 2 Know (D2K), una serie web original que se adentra en el mundo de Dying Light 2 Stay Human. El episodio mostró un nuevo tráiler del juego, les dio a los jugadores una mirada más cercana a los infectados y fue detrás de las escenas del diseño de sonido y captura de movimiento. Techland también reveló una colaboración con el “Padre del parkour”, David Belle, quien ha participado activamente en la creación de Dying Light 2 Stay Human y prestó su talento a un importante personaje del juego.

El segundo episodio de D2K reveló a través de la luz ultravioleta varios tipos de enemigos, incluido el Revenant, una nueva especie infectada, y su proceso de transformación. Durante el programa, los espectadores aprendieron más sobre cómo Techland crea una noche desafiante y llena de terror en Dying Light 2 Stay Human y además, se describieron muchos de los aspectos sobre la creación de los monstruos infectados en el mundo del juego. Puedes ver el episodio en el canal de Dying Light.

Las reservas de Dying Light 2 Stay Human ya están abiertas, con dos ediciones de retail disponibles, Standard y Deluxe, junto con tres ediciones digitales: Standard, Deluxe y Ultimate. Todas las reservas vendrán con contenido adicional “Reload Pack”, que incluye un atuendo, un arma y un diseño de parapente únicos, ¡así que reserva tu edición preferida hoy! Puedes encontrar más detalles sobre todas las ediciones disponibles aquí.

A modo de antesala para el devastado mundo y los oscuros secretos de Dying Light 2 Stay Human, Techland anunció también una asociación con Dynamite Entertainment para la creación de un cómic de 50 páginas ambientado en el mundo de Dying Light titulado «Banshee: I Am The Cure».

Este cómic de edición limitada escrito por el nominado a los Premios Harvey, Fred Van Lente (Marvel Zombies, X-Men Noir) estará disponible en formato físico en algunos países, pero quienes quieran adelantarse, podrán obtener la versión digital en TechlandGG.com de forma gratuita hasta el próximo 15 de julio.

Techland también ha lanzado “Which kind of Monster Are You?”. Este nuevo sitio web permite a los fanáticos hacer una prueba para descubrir en qué tipo de infectados se convertirían en el mundo de Dying Light.

El primer episodio de D2K debutó el 27 de mayo pasado y fue visto en vivo por 750 mil personas y desde entonces, ha obtenido más de 10 millones de reproducciones en imágenes de gameplay y 10 millones de visitas en posts de redes sociales.

Dying Light 2 Stay Human, publicado por Techland, se lanzará el 7 de diciembre en PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X | S. Las reservas están disponibles a través de dyinglightgame.com/preorder.

