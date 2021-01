TP-Link presenta nuevas ofertas de redes en el marco del CES 2021

Deco Wifi 6 Mesh con Alexa incorporado, Deco Voice X20, son solo algunas de las innovaciones de TP-Link que presentó durante el CES 2021.

TP-Link®, un proveedor global líder de productos de redes para consumidores y empresas presentó hoy sus últimas ofertas de redes. El galardonado Deco ahora viene con el nuevo voice integrado, Wifi 6E Deco Mesh Wifi y el enrutador Archer que lleva su Wifi a un nuevo nivel. El Router 10G y el conmutador le garantizan la mejor conexión posible, junto con el gateway Wifi 5G Deco X80 y el servicio de seguridad premium HomeShield que proporciona una experiencia de red doméstica ultra rápida, fácil de administrar y ultra segura para consumidores y empresas.

TP-Link CES 2021

TP-Link mostrará sus nuevas soluciones durante el CES 2021 totalmente digital, del 11 al 14 de enero. Para obtener más información, visite la exposición virtual de TP-Link aquí: https://www.tp-link.com/exhibition/ces/

TP-Link Deco Wifi 6 Mesh con Alexa incorporado: Un CES 2021 Innovation Awards Honoree, el Deco Voice X20 cuenta con un sistema Wifi de malla con altavoz inteligente que ofrece a los clientes una experiencia Wifi de casa completa con control de voz total. Cubre hasta 4.000 pies (2 paquetes), El Deco Voice X20 funciona con la tecnología TP-Link Mesh para formar una única red unificada, lo que permite una conectividad itinerante perfecta a medida que los usuarios se mueven por la casa sin caídas de señal, incluso durante la transmisión, videollamadas y juegos en la nube. Alexa está integrado en el altavoz inteligente lo que permite la gestión ágil del hogar, el control de voz y la transmisión de música. Deco Voice X20 también es compatible con llamadas, mensajes y anuncios de Alexa (ACM), lo que amplía el rango de interacciones entre unidades Deco o con otros dispositivos integrados a Alexa.

Presentamos la línea Wifi 6E para conexiones rápidas de blazing

También, parte de la familia de productos Wifi 6 de TP-Link que se presentan en CES 2021 son el sistema AX7800 Whole Home Mesh Wifi 6E (Deco X96), AX5400 Whole Home Mesh Wifi 6E System con Smart Hub (De X76 Plus), AX7800 Tri-Band Wifi 6E Router (Archer AX96), AX11000 Tri-Band Wifi 6E Router con 10G Ports (Archer AX206).

Sistema AX7800 Whole Home Mesh Wifi 6E – Deco X96 opera en la banda de 6 GHz, una frecuencia recién abierta que aporta más ancho de banda y latencia. Las velocidades generales se potencian a un increíble 7800 Mbps con Tri-Band Wifi. La malla impulsada por IA del Deco X96 aprende inteligentemente su entorno de red para proporcionar una conexión Wifi ideal única para su hogar. Además, las antenas inteligentes establecen un backhaul (red de retorno) más fuerte para aumentar la cobertura y mejorar las conexiones inalámbricas, mientras que la itinerancia continua le permite caminar a través de su casa y mantenerse conectado a las velocidades más rápidas posibles. TP-Link HomeShield le proporciona una seguridad de siguiente nivel para su red y dispositivos inteligentes.

Sistema AX5400 Whole Home Mesh Wifi 6E con Smart Hub – Deco X76 Plus también funciona en la banda de 6 GHz, ofreciendo velocidades generales de hasta 5400 Mbps increíbles con Wifi tribanda. Su Smart Hub incorporado actúa como un centro para el hogar inteligente, reuniendo todos sus productos en una aplicación fácil de usar. Otras características clave incluyen AI-Driven Mesh y Seamless Roaming. TP-Link HomeShield le proporciona una seguridad de siguiente nivel para su red y dispositivos inteligentes.

El Router AX7800 Tribanda Wifi 6E – Archer AX96 impulsa velocidades generales de hasta un increíble 7800 Mbps con Wifi tribanda. Archer AX96 cuenta con una banda pura de 6 GHz para Wifi 6E dedicado, lo que permite una banda de 6 GHz más limpia y más amplia para una transmisión imparable. En su banda de 5 GHz, DL/UL MU-MIMO permite la transmisión simultánea hacia y desde los clientes, reduciendo drásticamente la latencia. TP-Link Home Shield le proporciona una seguridad de siguiente nivel para su red y dispositivos inteligentes.

Conexión definitiva con el puerto 10G

El Router AX11000 Tribanda Wifi 6E con puertos 10G – Archer AX206 es el router 10G definitivo con velocidades Wifi increíblemente rápidas de hasta 10 Gbps, junto con Multi-Gig sin precedentes y flexible. 1× puerto WAN/LAN SFP+ de 10 Gbps, puerto 1× 10 Gbps WAN/LAN y puerto 1× 2.5 Gbps WAN/LAN permiten redes 10G ultrarrápidas para estudios y entusiastas de Ethernet. Archer AX206 también cuenta con una banda pura de 6 GHz para Wifi 6E dedicado, lo que permite una banda de 6 GHz más limpia y más amplia para una transmisión imparable. La avanzada tecnología OFDMA y UL/DL MU-MIMO elimina la latencia y facilita la transferencia de datos hacia y desde varios dispositivos simultáneamente, lo que reduce drásticamente los tiempos de espera. Además, viene con seguridad Home Shield, que proporciona una protección integral de la red, controles parentales robustos y protección contra IoT en tiempo real.

Conmutador de escritorio multi giga de 5 puertos de 10G: el TL-SX105 es un conmutador de escritorio multi giga de 5 puertos de 10 G con conexiones ultra rápida que desbloquean el mayor rendimiento de ancho de banda y dispositivos 10G/ multi giga. La negociación automática para conexiones 100Mbps/1G/2.5G/5G/10G proporciona un rendimiento óptimo, mientras que su carcasa metálica duradera y su diseño de montaje en pared/escritorio son adecuados para muchos entornos. El TL-SX105 también cuenta con un diseño sin ventilador líder en la industria que garantiza un funcionamiento silencioso, ideal para cualquier hogar o negocio. La opción de 8 puertos también está disponible si necesita conectar más.

También hay nuevo puerto 5/8 con puertos 2.5G como opción más asequible para ofrecer rendimiento multi giga.

Proteja su hogar inteligente con TP-Link Home Shield

TP-Link también presenta Home Shield, un servicio de seguridad premium que mantiene su red doméstica segura con funciones de vanguardia para la red y la protección inteligente del hogar.

Como un cambio de juego, Home Shield le ofrece el siguiente nivel de seguridad para dispositivos IoT. Su escáner en tiempo real identifica automáticamente los dispositivos de IoT y monitorea y alerta mejor los problemas de seguridad una vez que ocurren. La sólida protección de la red bloquea las URL maliciosas u otras amenazas potenciales y corrige las vulnerabilidades de la red. También previene los ataques DDoS al registrar el tráfico entrante anormal y rechazar las solicitudes de las direcciones IP alistadas. Además, Home Shield proporciona informes más completos para ayudarlo a obtener una comprensión completa de las actividades de su red doméstica, como el análisis de tiempo en línea y el informe de amenazas.

Disfrute de la libertad de Wifi 5G

Puerta de enlace Wifi 6 para todo el hogar 5G (Deco X80-5G): aprovechando el poder de 5G, la puerta de enlace Wifi 6 para todo el hogar Deco X80-5G, disponible en mercados internacionales selectos, ofrece un rendimiento incomparable, aumentando las velocidades de descarga hasta 5,0 Gbps, o 33 veces más rápido que 4G. Su tecnología de malla Deco para todo el hogar garantiza fuertes señales Wifi en todas partes. Otras características clave incluyen:

Wifi de banda dual AX6000-4804 Mbps (5 GHz) + 1148 Mbps (2,4 GHz)

1 puerto de 2,5 Gbps + 1 puerto Gigabit

Telefonía VoLTE / VoIP: admite funciones básicas de VoIP y DECT.

Nuevo Wifi 6 EAP para soluciones Omada SDN B2B

TP-Link también está introduciendo nuevos dispositivos Wifi 6 en su solución Omada SDN para clientes empresariales que hacen que la configuración y administración de TI sea simple y eficiente. La nueva familia de Omada SDN Wifi 6 EAP para empresas incluye:

Punto de acceso Wifi 6 de tres bandas de montaje en techo AX6000: EAP680 HD que ofrece velocidades inalámbricas asombrosas de hasta 6 Gbps con la tecnología Wifi 6 más reciente con un puerto Ethernet 10G compatible con una fuente de alimentación 802.3bt PoE ++.

Punto de acceso Wifi 6 de placa de pared AX1800: EAP615-Wall que ofrece velocidades de banda dual de hasta 1.8 Gbps con la última tecnología Wifi 6 con cuatro puertos gigabit (1 × enlace ascendente + 3 × enlace descendente) y un puerto de enlace descendente que ofrece paso PoE -mediante.

Punto de acceso Wifi 6 para interiores / exteriores AX1800: EAP610 para exteriores que ofrece velocidades de banda dual de hasta 1.8 Gbps con la última tecnología Wifi 6 con amplificador de alta potencia dedicado y antenas profesionales con carcasa impermeable IP67.

Deco Wifi para ISP

Por último, TP-Link presenta el sistema de gestión Deco ISP Cloud, una solución ISP más eficiente y sencilla. Deco ISP Cloud es una solución de red integrada basada en la nube para la gestión remota de ISP. Permite a las pequeñas empresas supervisar y administrar todos los productos Deco con una plataforma de gestión centralizada a través de la nube. Más información en https://www.tp-link.com/us/solution/deco-for-isp/

Precios y disponibilidad

La línea de productos de TP-Link estará disponible a lo largo de 2021 a precios competitivos. Para obtener más información de las nuevas innovaciones CES 2021, visite https://www.tp-link.com/exhibition/ces/