Guía para disfrutar el torneo más importante de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: el Six Invitational 2021

Esta semana se está llevando a cabo el torneo más importante de Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege: el Six Invitational 2021, en París, Francia; evento donde los mejores equipos y jugadores de las cuatro regiones de Rainbow Six Esports se dan cita para competir y determinar qué equipo tendrá el derecho de levantar el martillo de Sledge y coronarse como la escuadra número uno del mundo.

La acción que ocurre en cada una de las partidas es vertiginosa e intensa, y en algunas ocasiones un poco compleja de seguir. Si eres nuevo en el Six Invitational y quieres entrar de lleno a este universo no te preocupes, ya que Cristian Rojas preparó un episodio especial de Expediente Ubisoft donde te enseñaremos todo lo que necesitas saber del Tom Clancy’s Six® Invitational, la composición del torneo y los premios que podrás ganar si nos acompañas en las transmisiones en vivo en https://www.twitch.tv/rainbow6latam.

Para entender la emoción del Invitational, debemos entender lo que ocurre en una partida de Esports de Rainbow Six Siege: Una partida de Rainbow Six Siege es PvP, es decir, Player versus Player entre dos equipos con cinco jugadores cada uno. Dependiendo de la importancia de la partida, el equipo deberá ganar uno dos o hasta tres mapas en una lógica de tenis, o sea para tener el set, deberás ganar una cierta cantidad de rondas.

En el caso del Invitational, el equipo que gane siete rondas se lleva el mapa y en caso de un empate a seis, el ganador será el primero que llegue a ocho. Los mapas son nuestras canchas de juego, cada uno con diferentes características. Cabe mencionar que algunas escuadras se pueden llegar a especializar en algún mapa en específico, dominando cada uno de sus rincones. Y para hacer las cosas más emocionantes, antes de iniciar la partida cada equipo competidor podrá eliminar dos mapas (Ban) y elegir uno donde podrán llevarse a cabo las hostilidades.

Como en el futbol americano, cada ronda se divide en un equipo Atacante y un equipo Defensor, revirtiéndose estos roles después de la séptima ronda.

Al inicio de cada ronda, los jugadores deben elegir a su Operador de un pool de 29 Defensores y 30 Atacantes. Esto es muy importante porque cada Operador tiene una habilidad especial que aporta al equipo, lo cual ayuda a determinar la estrategia a seguir en cada una de las rondas. La correcta combinación de Operadores puede marcar la diferencia entre ganar o perder la partida. Sin embargo, como la vida no es fácil, en algunos torneos existe una fase de baneo de Operadores, donde cada equipo elige un Atacante y un Defensor que no podrán ser usados en la ronda, añadiendo un toque de dificultad a la partida.

Una vez elegidos los Operadores, da inicio la Fase de Preparación que consiste en 45 segundos en los que los Defensores deberán dispersarse en el mapa y proteger de la mejor manera el objetivo durante los próximos minutos. En esta fase verás a los equipos colocar muros de metal, trampas, alambres, cámaras, barricadas en las puertas, habilidades de los defensores e incluso algunos agujeros en las paredes, pisos o techos para tener una mejor visión de la escuadra contraria.

Por su parte, durante los primeros minutos de la partida los Atacantes entran con drones al mapa con el objetivo de reunir la mayor cantidad de información sobre sus oponentes, como debilidades o posición de estos, lo cual podrán aprovechar para crear su estrategia. Claro que deberán moverse con cuidado, ya que los Defensores podrán destruir dichos drones si los ven.

Luego de esto, ¡comienza la acción! Durante los próximos tres minutos es tarea de los Atacantes desarmar una de las dos bombas que se encuentran en el mapa gracias a un dispositivo portátil denominado como Sedax que deben plantar en la proximidad de una de estas y el cual toma 45 segundos en funcionar, mientras que los Defensores deberán impedir que esto ocurra. Si un equipo elimina por completo a todos sus oponentes, la ronda se acaba de inmediato. Excepto cuando el Sedax está activo. Si ese es el caso, los Defensores deberán encontrar y desactivar el gadget lo más rápido posible antes de que termine su trabajo. Esto hace que los últimos segundos de cada ronda sean particularmente intensos y es aquí donde podrás ver cosas como Clutches.

Un Clutch es cuando un jugador que queda sólo en su equipo debe eliminar a dos, tres o a toda la oposición por su cuenta. También escucharás a los casters gritar cosas como Triple, que es cuando un jugador elimina a tres oponentes por su cuenta. Cuatro K para cuatro bajas o el elusivo e impresionante Ace, que ocurre cuando un jugador se pone el equipo al hombro y elimina solo a sus cinco oponentes.

Una partida de Rainbow Six es extremadamente táctica, lo cual hace la diferencia entre este y otros Esports, ya que se necesita de mucha comunicación y coordinación, conocimiento del mapa y la capacidad de improvisar cuando alguien es eliminado de la partida, por lo que el Six Invitational es el lugar donde podrás ver las mejores jugadas.

Y, ¿cómo funciona este torneo? Tras un año sin eventos presenciales, tendremos un evento lleno de partidas cargadas de adrenalina donde los mejores equipos podrán al fin enfrentarse nuevamente. Éstos son los ganadores de las cuatro ligas regionales y los cuatro Majors de cada región alrededor del mundo. Los 16 equipos con mayor puntaje fueron seleccionados automáticamente. Cuatro equipos extras de los clasificatorios regionales fueron añadidos completando así el pool de participantes. Lamentablemente, debido a la pandemia global, algunos de estos equipos no pudieron participar en el último minuto, cerrando a 18 los equipos que se medirán en la contienda.

En la Fase de Grupos los equipos son divididos en dos grupos. Durante los primeros tres días de competencia, cada equipo se enfrentará a los demás en la modalidad de todos contra todos, en partidas al mejor de un mapa. Sin la posibilidad de empatar, el perdedor se lleva 0 puntos y el ganador 1 punto. Al final, los cuatro primeros en puntaje de cada grupo clasificarán al Upper Bracket y ocho equipos tendrán la oportunidad de redimirse en el Lower Bracket. Por último, el equipo que quede al fondo de la tabla de cada grupo será automáticamente eliminado del torneo.

Los dieciséis equipos restantes deberán enfrentarse en los Playoffs para determinar los participantes de la gran final. Los Playoffs se juegan en un formato de mejor de tres. El Lower Bracket deja a los equipos sin espacio para errores, ya que una derrota significa la eliminación del torneo. En el Upper Bracket, los equipos que son derrotados tendrán una oportunidad extra al entrar al Lower Bracket. Al final, sólo un equipo podrá enfrentarse al ganador del Upper Bracket en una final de mejor de cinco, con tiempo extra ilimitado y hasta convertirse en el campeón del Six Invitational 2021 y ganar un millón de dólares que es el premio al campeón del torneo.

¡No pierdas detalle de la competencia! Además, si nos acompañas en Twitch por más de cuatro horas en la fase de grupos te podrás llevar un drop que consiste en un amuleto especial de la fase y un paquete Alpha del Six Invitational por cada cuatro horas de transmisión vistas, con un máximo de tres por espectador. Durante los playoffs, del 19 al 23 de mayo te podrás llevar un amuleto VIP del evento por tus primeras cuatro horas por esos días junto a posibles cinco paquetes Alpha del Invitational extras, nuevamente, uno por cada cuatro horas de transmisión vistas. Estos paquetes incluyen uno de los diferentes objetos especiales del torneo. Recuerda que para poder reclamarlos debes tener vinculada tu cuenta de Ubisoft Connect con tu cuenta de Twitch.

