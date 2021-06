Torneo de tenis Wimbledon 2021 ofrece nuevas experiencias para fans con la nube y la IA de IBM

Wimbledon, IBM y el All England Lawn Tennis Club (AELTC) anunciaron hoy nuevas tecnologías para mejorar la experiencia y hacerla aún más personalizada.

IBM y el All England Lawn Tennis Club (AELTC) anunciaron hoy nuevas tecnologías para mejorar la experiencia aun más personalizada de los fans disponible en Wimbledon.com y las aplicaciones de Wimbledon. Estas optimizaciones pondrán a IBM Watson, que se ejecuta en IBM Cloud, y las capacidades de la nube híbrida, en manos de millones de fans del tenis en todo el mundo previo al inicio de los Torneos 2021 el lunes 28 de junio, ocasión que marca la vuelta al tenis en vivo en SW19 desde 2019.

Como socio tecnológico oficial de AELTC durante los últimos 32 años, IBM ha diseñado, desarrollado y ofrecido experiencias digitales innovadoras para interactuar con los seguidores de este deporte a nivel mundial. Aprovechando las mismas tecnologías de inteligencia artificial y nube híbrida que IBM utiliza con empresas de todas las industrias y en todo el mundo, Wimbledon continúa acelerando la innovación y mejorando la experiencia digital de los fans.

Nuevas experiencias para los fans

Para el torneo 2021, IBM está presentando tres nuevas experiencias para los fans de Wimbledon, que destacan el foco de la compañía en los datos, el lenguaje y la automatización.

IBM Power Rankings with Watson

Wimbledon atrae a fans más allá del deporte del tenis y, a menudo, fuera de los grandes nombres, no necesariamente saben a quién prestar atención, quién está en forma, quién es el favorito de los expertos para ganar. Para ayudar a responder estas preguntas, por primera vez este año, la AELTC utilizará IBM Power Rankings with Watson, un análisis impulsado por IA del desempeño de los jugadores, presentado como una tabla de clasificación, que se actualiza todos los días del torneo. IBM Power Rankings se enfoca en el historial de partidos más reciente de un jugador, combinando análisis estadístico avanzado, el procesamiento de lenguaje natural de IBM Watson y el poder de IBM Cloud, para analizar datos de desempeño diario, minería de comentarios en los medios y medición del avance del jugador torneo a torneo y partido a partido.

A partir de estos mismos análisis, se genera una serie de conocimientos predictivos que incluyen:

● Ones to Watch: una vista previa al torneo de los jugadores que han subido o bajado significativamente en la clasificación.

● Upset Alerts: partidos en los que Power Rankings favorece al jugador con menor clasificación.

● Likelihood to Win: Power Rankings asigna una probabilidad de ganar a ambos jugadores antes del partido.

IBM Power Rankings analiza datos estructurados y no estructurados a través de un modelo de inteligencia artificial que se creó con IBM Watson Studio para Cloud Pak for Data. AutoAI en Watson Studio ayuda a crear la posibilidad de obtener puntajes de manera más rápida y precisa, al crear automáticamente modelos de inteligencia artificial y generar canales que pueden reducir drásticamente las iteraciones y obtener mejores predicciones.

IBM Pre-Match Insights with Watson

A partir del éxito de Match Insights with Watson, que se utilizó por primera vez durante el US Open de 2020, las propiedades digitales de Wimbledon contarán con una “hoja informativa” de Pre-Match Insights with Watson para cada partido de singles del cuadro principal. El contenido generado por IA mostrará información sobre los jugadores para informar mejor a los fans acerca de los detalles actuales del desempeño de los jugadores antes de cada partido. Presentará IBM Power Rankings y generará una probabilidad de ganar antes de que comience el partido, anticipando el resultado incluso antes de que ocurra el primer servicio.

La hoja informativa también contará con una sección “En los medios” que utiliza IBM Watson Discovery para crear un archivo de noticias personalizado y procesamiento del lenguaje natural (NLP) para extraer información clave sobre cada jugador, a partir de fuentes de noticias confiables. Incluye una sección “Por números” que se vale de tecnologías de inteligencia artificial de código abierto, como la generación de lenguaje natural (NLG), para traducir estadísticas históricas de partidos en conocimientos sobre los jugadores, así como IBM Decision Optimization, que permite seleccionar los conocimientos que se mostrarán a los fans.

Recomendaciones personalizadas y carretes destacados

Una vez que un fan ha determinado a quién seguir a través de IBM Power Rankings, hemos trabajado para proporcionarle un valor adicional a través de una serie de recomendaciones personalizadas y carretes destacados. Estos se crean a través de un motor de recomendación basado en reglas integrado en forma transparente a las plataformas digitales de Wimbledon, lo que brinda a los fans la oportunidad de interactuar con contenido más personalizado.

El servicio contará con jugadores recomendados “elegidos para usted”, lo que permite a los fans descubrir nuevos jugadores mediante sugerencias basadas en sus jugadores favoritos actuales, IBM Power Rankings, los mejores jugadores, el país y la edad. Las recomendaciones evolucionarán durante el transcurso del torneo y enviarán avisos a los usuarios sobre los nuevos jugadores recomendados. El motor de recomendaciones también incluye enlaces inteligentes a otras funciones como IBM Power Ranking Leaderboard y Pre-Match Insight with Watson. Además, las personas registradas en myWimbledon recibirán destaques personalizados en función de los jugadores que están siguiendo.

Con el sustento de la nube híbrida

La experiencia digital de Wimbledon impulsada por IBM utiliza una combinación de sistemas locales, nubes privadas e IBM Cloud, los mismos componentes que conforman los entornos de nube híbrida en los que operan cada vez más empresas. Varias de las funciones de la experiencia digital de Wimbledon se crean como aplicaciones en contenedores y se implementan en Red Hat OpenShift, la plataforma Kubernetes empresarial líder de la industria, que habilita la ejecución en entornos de nube híbrida, lo que permite flexibilidad, eficiencia y un ritmo acelerado de innovación.

Ya se puede ver IBM Power Rankings en funcionamiento en la Overwatch League aquí: demostración visual del ranking, el ‘rating’ de cada jugador, y cuánto han ascendido y descendido en la tabla.