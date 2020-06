Tom Clancy’s The Division 2 Warlords of New York, disponible a partir de hoy

Ubisoft anuncia el estreno de la segunda temporada del contenido endgame progresivo de Tom Clancy’s The Division 2 Warlords of New York.

Hoy, Ubisoft anuncia el estreno de la segunda temporada del contenido endgame progresivo de Tom Clancy’s The Division® 2 Warlords of New York. Seasons son parte de la expansión de Warlords of New York, con una serie de mini campañas narrativas de tres meses de duración. Los jugadores deberán poseer la expansión Warlords of New York para poder participar en Seasons.

En la Temporada 2 – El Legado de Keener, los agentes de The Division tendrán la tarea de enfrentar a una nueva célula rebelde y detenerlos antes de que continúen con los planes dejados por Aaron Keener. Para llegar al objetivo principal – de nombre clave Hornet, un agente rebelde que los jugadores creyeron haber vencido afuera del Consulado Ruso en el primer juego – los agentes deberán reunir datos al vencer a cada uno de los cuatro agentes en su red. Nuevos objetivos estarán disponibles cada tres semanas, pero los Agentes tendrán hasta el final de la Temporada para vencerlos a todos.

Al igual que la Temporada 1, la Temporada 2 ofrecerá a los jugadores la oportunidad de desbloquear recompensas únicas, incluyendo dos nuevas armas exóticas, una variante de habilidad y un set de equipo. Los jugadores con la expansión Warlords of New York pueden jugar la Temporada 2 de manera gratuita y adquirir un Pase de Temporada 2 para ganar recompensas adicionales para su progresión. El pase también ofrece más oportunidades de desbloquear equipo específico de la Temporada 2 y objetos cosméticos como un traje único de la Temporada 2.

Otras actividades in-game que continuarán en la Temporada 2 también, incluyendo:

Ligas: Una serie de retos para los jugadores, con oportunidades de desbloquear recompensas basadas en la habilidad de los jugadores de completar dichos retos.

Una serie de retos para los jugadores, con oportunidades de desbloquear recompensas basadas en la habilidad de los jugadores de completar dichos retos. Eventos Globales: Eventos in-game de tiempo limitado en los que se aplica un modificador global al juego complete y en el que los jugadores serán recompensados al completar tareas específicas.

Durante cada Temporada, los jugadores podrán elevar su nivel de Temporada para desbloquear diversas recompensas y participar en actividades de temporada, además de jugar el juego.

Para más información sobre Tom Clancy’s The Division® 2 Warlords of New York por favor visita:https://www.ubisoft.com/es-mx/game/the-division/the-division-2/expansion/warlords-of-new-york

