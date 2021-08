Tom Clancy’s Rainbow Six Siege anuncia el Evento Containment con un nuevo modo de juego

Hoy, Ubisoft revela la llegada de un nuevo evento PvP por tiempo limitado para Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Containment. El evento comienza mañana, 3 de agosto, y tendrá una vida de tres semanas, hasta el 24 de agosto. Inspirado en el próximo juego Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, Containment establece a los jugadores en una versión reelaborada del mapa del Consulado invadida por el Parásito Quimera en un nuevo modo de juego llamado Nest Destruction. Rainbow Six Siege también será gratuito del 13 al 15 de agosto, donde los jugadores pueden ganar el doble de puntos de pase de batalla de bonificación.

Este evento ofrece un vistazo al mundo de Extraction en Rainbow Six Siege, en el que un equipo de agentes de REACT (atacantes) intervendrá para destruir Nidos y se enfrentará a un equipo de Proteans, una variante Archæan mortal que puede adoptar la forma de operadores REACT (Defensores) e intentar imitar su comportamiento con la máxima velocidad y solo con ataques cuerpo a cuerpo. A los Defensores se les proporcionará salud adicional, el puñetazo de Aruni y las habilidades especiales de Oryx, pero estarán sin armas durante todo el juego. Los Atacantes tendrán una carga estándar sin modificadores y solo tendrán acceso a una selección de operadores reducida.

Containment introducirá un nuevo modo de juego, Nest Destruction, que hará que los jugadores luchen por un Nido. Por un lado, a los Atacantes se les dará un escenario objetivo de dos niveles: destruir el nido para abrir el objetivo final y ganar la ronda. Por otro lado, para ser los victoriosos, los Defensores tendrán que confiar en los ataques cuerpo a cuerpo y el Ramah Dash de Oryx para detener a sus oponentes. Por supuesto, siempre hay una última solución para asegurar la victoria: los jugadores pueden confiar en la forma antigua pero eficiente: deshacerse del equipo contrario por completo.

El evento de Contención viene con su propia colección de 33 artículos únicos para los operadores de Rainbow Six Siege, incluidos IQ, Ace, Barbanegra, Amaru y Zero en el lado Atacante, y Aruni, Jager, Kaid, Mira y Warden en el equipo Defensor. La colección incluye tocados, uniformes y skins de armas. Los artículos de personalización exclusivos y de tiempo limitado de cada Operador están disponibles para su compra como paquetes en la sección Tienda por 1680 créditos R6 o a través de los paquetes de contención por 300 créditos R6 o 12,500 de Renombre.

Para obtener más información sobre el evento Containment, visita: https://www.ubisoft.com/es-mx/game/rainbow-six/siege/news-updates

Los jugadores pueden descubrir sus estadísticas en el juego, realizar un seguimiento de su progresión, recibir resúmenes personalizados y más aquí: https://www.ubisoft.com/es-mx/game/rainbow-six/siege/stats.

Para obtener más información sobre Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, visita: https://www.ubisoft.com/es-mx/game/rainbow-six/siege.