Conoce todos los detalles sobre el Showcase de Xbox & Bethesda Games, y enterate de las últimas noticias sobre los juegos de Xbox Game Studios, Bethesda y más.

En tan solo en unas horas, los jugadores de todo el mundo se reunirán para ver el Showcase de Xbox & Bethesda Games, para enterarse de las últimas noticias sobre los juegos de Xbox Game Studios, Bethesda y nuestros socios alrededor del mundo.

El show tendrá una duración de poco menos de 90 minutos y estará lleno de todas las noticias que quieres saber sobre la épica alineación de videojuegos que llegarán a Xbox en holiday, próximos lanzamientos en Game Pass y más.

No importa si estás desayunando, disfrutando tu cena o poniendo una alarma para despertarte, si cuentas con una pantalla y acceso a internet, podrás acompañarnos en el momento más grande de 2021 hasta ahora.

Conoce los detalles:

¿Cuándo es el evento? Domingo 13 de junio a las 10:00 a. m. PT.

Encuentra tu zona horaria. Agrega este evento a tu calendario.

¿Cómo lo puedo ver? El evento se transmitirá en vivo en los canales oficiales de Xbox, incluidos Twitch, YouTube, Facebook y Twitter.

El evento también se transmitirá simultáneamente en canales alrededor del mundo, como Bilibili en China, Jeuxvideo en Francia y VK en Rusia,

plataformas OTT como Samsung TV+, Xumo, PlutoTV y Vizio y páginas regionals de Xbox en Facebook y otras plataformas.

Nota: El evento se transmitirá en 1080p a 60 FPS. Si quieres disfrutar los gráficos del showcase con más detalle, te recomendamos ver la retransmisión del evento en 4K en el canal de YouTube de Xbox, que estará disponible más tarde el domingo.

¿El evento estará disponible en más idiomas además de inglés? Contaremos con subtítulos en: español LATAM, portugués BR, alemán, francés parisino, ruso, italiano, español castellano, chino (simplificado), chino (tradicional), japonés, coreano, polaco, turco, árabe, hindi, malayo, vietnamita, persa (farsi), griego, holandés, danés, sueco, checo, noruego, griego, húngaro, finlandés, eslovaco, hebreo y portugués de Portugal. Esperamos tener todos los idiomas disponibles con la transmisión en vivo del programa; no obstante, es posible que sea necesario agregar idiomas seleccionados en los días posteriores a la transmisión si no han terminado de traducirse.

La forma más fácil de encontrar el idioma de tu preferencia es revisar el país en la página de Facebook de Xbox o ver la transmisión en el canal oficial de YouTube de Xbox y hacer clic en el ícono de Configuración ubicado en la esquina inferior derecha del video.

¿El show será accesible para las personas con visión o audición limitada/nula? Tendremos una versión del show con Lenguaje de señas americano (ALS) y Descripción de audio (AD) en inglés en el canal de YouTube de Xbox.

No voy a poder ver el evento, ¿dónde podré enterarme de todas las noticias? Conforme los anuncios se publiquen en la transmisión, el equipo de Xbox Wire publicará artículos detallados con anuncios clave en news.xbox.com (incluidas las versiones localizadas en portugués de Brasil, francés, alemán, español LATAM y ruso).

Fiesta Xbox FanFest Watch: Sé puntual y acompáñanos a partir de las 9:00 a. m. PT (consulta tu horario local) para la fiesta Xbox FanFest Watch, donde tendremos una sesión exclusiva de preguntas y respuestas con invitados especiales de Xbox Team y Bethesda. Regístrate como fan de Xbox FanFest en www.xbox.com/fanfest y suscríbete a Xbox FanFest Watch Party.

Notas para los co-streamers y creadores: En Xbox valoramos cualquier esfuerzo de co-transmisión y nuestro objetivo es asegurarnos de que tengas una experiencia fluida si así lo deseas. Con ese fin, hemos estado trabajando muy de cerca con la industria de la música y con plataformas como YouTube y Twitch. Sin embargo, debido causas fuera de nuestro alcance, no podemos garantizar que problemas técnicos o interrupciones por parte de bots y otros softwares automatizados no interferirán en tu co-transmisión. Si estás co-retransmitiendo en Twitch, te recomendamos hacerlo a travás del canal de /twitchgaming. Haz clic aquí para obtener más detalles de Twitch.

Video baja demanda (VOD): Si planeas crear un análisis completo posterior al evento en forma de cobertura VOD, te recomendamos no utilizar ningún audio con música con derechos de autor para evitar cualquier acción por parte de bots automatizados. De igual manera, te recomendamos consultar los términos de servicio de tu proveedor de servicios.

Si planeas crear análisis completos posteriores al espectáculo en forma de cobertura de VOD, te recomendamos no utilizar ningún audio que contenga música con derechos de autor para evitar cualquier acción de los bots de la industria de la música. Ten en cuenta que no hay problema con las secuencias de video, solo ten cuidado con la música con derechos de autor que por lo general aparece en los avances de los videojuegos.

Recursos: Si es de tu interés, compartiremos algunos marcos temáticos de Xbox 2021, así como recursos adicionales para ampliar tu transmisión, adquiérelos en Xbox Wire aquí. Estos recursos son gratuitos para uso en tu transmisión.