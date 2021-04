TNT Series presenta el estreno de Epidemia

TNT Series estrena Epidemia a partir del 16 de abril todos los viernes, donde un peligroso virus altamente contagioso amenaza con salirse de control.

Con una historia de dilemas y miedos muy presentes en el mundo real, no cuesta mucho imaginar que un peligroso virus pudiera surgir y descontrolarse de tal forma que ponga en riesgo la salud de millones de personas. En una historia situada en un mundo que no sabe de cuarentenas, exámenes de PCR, uso de mascarillas y alcohol gel, del meticuloso lavado de manos y distancia social como métodos de prevención, el surgimiento de una nueva enfermedad en un grupo de indigentes en Montreal, Canadá, pone en riesgo la salud de la población e implica una gran prueba para los expertos en sanidad pública en una batalla que no permite errores ni pérdida de tiempo. TNT Series estrena Epidemia (Épidémie) a partir del viernes 16 de abril, todos los viernes a las 23:30 horas, una producción canadiense emitida en ese país los primeros días de 2020, con una historia plagada de similitudes con la realidad que nos toca vivir.

En Epidemia, un peligroso virus comienza a manifestarse en un grupo de indigentes. Anne-Marie Leclerc, directora del Laboratorio de Emergencia de Salud Pública, iniciará una carrera contra el tiempo para descubrir la existencia de esta enfermedad extremadamente contagiosa y prevenir la epidemia de una enfermedad mortal en el resto de la población.

El Laboratorio de Emergencia de Salud Pública es el responsable de lidiar con emergencias virales y bacterianas como el bioterrorismo, las epidemias y los envenenamientos masivos. Su funcionamiento está bajo la responsabilidad del ministro de gobierno Laurent Demers, quien no cree tanto en las capacidades de Anne-Marie como debería. Pero ambos deben trabajar juntos para vencer a un adversario invisible y sin piedad. Mientras dejan delado distintos conflictos personales, ellos deben conducir una investigación con el objetivo de rastrear el origen del virus. Para limitar el contagio de la enfermedad, deben imponer medidas que pueden resultar impopulares, mientras que intentan prevenir un pánico masivo. ¿Podrán Laurent y Anne-Marie ganar la batalla contra este virus mortal que no discrimina entre ancianos y jóvenes, ni entre indigentes y aquellos cercanos a los ministros de gobierno y especialistas de enfermedades contagiosas?

Epidemia cuenta con diez episodios y es protagonizada por Julie LeBreton (Anne-Marie), Guillaume Cyr (Laurent), Mélissa Désormeaux-Poulin (Chloé), Gabriel Sabourin (Marc), Félix-Antoine Tremblay (Pascal), Nancy Saunders (Nelli) y Reda Guerinik (Hakim).

TNT Series estrena Epidemia a partir del viernes 16 de abril todos los viernes, a las 23:30 horas.

