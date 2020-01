TNT Original lanza películas de producción original a partir del 17 de febrero

A partir del 17 de febrero, todos los lunes se estrenará en TNT una película de producción original. El debut lo hará Plus One, una comedia romántica.

Febrero marca el estreno de TNT Original, el sello identificatorio del contenido original de TNT que ahora incluye películas con estándar de Hollywood que se podrán disfrutar en Latinoamérica. En el marco de TNT Original, la audiencia podrá ver historias exclusivas, únicas y memorables: dramas, comedias, thrillers, románticas y de terror; un abanico de géneros en donde el entretenimiento tiene un espacio garantizado. A partir del 17 de febrero, todos los lunes a las 22.00 horas MEX, y con distintas rotaciones durante la semana, un nuevo filme se estrenará en la pantalla de TNT.

Las películas de TNT Original nacen del recién estrenado sello cinematográfico de Turner, Particular Crowd, que en su lanzamiento cuenta con un catálogo de 30 producciones disponibles para distintas plataformas y que este año espera sumar 60 nuevos títulos a su portafolio. De esta manera, los amantes del séptimo arte tendrán una instancia única para ver producciones de calidad internacional, historias memorables e inéditas. TNT posee una larga trayectoria recomendando cine y celebrando cada año los principales premios globales de la industria cinematográfica.

El estreno de TNT Original llegará de la mano de Plus One, película que tiene la producción ejecutiva de Ben Stiller y que es protagonizada por el hijo de los actores Dennis Quaid y Meg Ryan, Jack Quaid (Los Juegos del Hambre / The Boys), y por la ascendente comediante Maya Erskine (Penn15 / Insecure / Wine Country). En una visión actualizada de la clásica comedia romántica de bodas, Ben y Alice llegan a un acuerdo para asistir a una temporada repleta de diez casamientos en un mismo verano, celebraciones que no hacen más que recordarles lo solos que están: ella, tratando de olvidar un amor que dejó heridas y él, buscando una oportunidad para hacer una cita entre las invitadas. De esta manera, deciden que es más soportable atravesar estas celebraciones de a dos. Su acuerdo de ser siempre el acompañante o el plus one del otro demuestra ser beneficioso para ambos, al mismo tiempo que convierte esos momentos en situaciones llenas de humor y espontaneidad, ya que ambos comparten la química natural de su larga amistad.

Alice tiene un áspero sentido del humor y cree que todo en la vida es una oportunidad para reír. Ha sido amiga de Ben desde la universidad y está superando la ruptura de una larga relación. No tiene miedo a emborracharse y bailar sola en la pista porque no sabe de complejos ni de comportamientos sociales previamente acordados. Es un alma libre que toma la vida sin complicaciones. Ben, en tanto, es un romántico empedernido que trata de llamar la atención mientras busca a esa persona especial; el problema es que tiene la idea de una pareja perfecta para la que no está dispuesto a comprometerse. Quienes interactúan con ellos piensan que son una pareja ideal y pronto deberán enfrentar este supuesto como una realidad.

Plus One es una cinta sincera e ingeniosa, que presenta una visión moderna de los rituales de boda, la amistad cercana y la posibilidad de que ésta pueda convertirse en algo más. Está escrita y dirigida por Jeff Chan y Andrew Rhymer.

Otros títulos que se podrán ver próximamente en TNT Original incluyen a Out of Blue, Old Boys, In a Relationship, Feedback, Deadtectives, Burn, An Acceptable Loss y A Bad Idea Gone Wrong, entre otras.

TNT Original, la propuesta de películas inéditas y de producción original de TNT, estrena el lunes 17 de febrero, a las 22.00 horas MEX con Plus One.