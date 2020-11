Manos a las armas es una cinta que combina suspenso, humor negro y acción. Está protagonizada por Daniel Radcliffe. Estreno hoy lunes 9 de noviembre.

TNT Original presenta el estreno de Manos a las armas, película del sello cinematográfico Particular Crowd que podrá verse en TNT el lunes 9 de noviembre, a las 22.00 horas. Daniel Radcliffe es obligado a convertirse en un verdadero gladiador dentro de un club ilegal de peleas que ha alcanzado una gran popularidad en línea. Contra su voluntad, debe ir avanzando en este peligroso y desconocido terreno en el que el vencedor debe asesinar a su oponente a cambio de una hipotética libertad. Primero está en juego su vida, pero luego su entorno se ve envuelto en esta cacería que parece no tener fin.

La vida de Miles no pasa por su mejor momento. Tiene un trabajo como desarrollador de videojuegos en el que no se siente a gusto y sigue enamorado de su exnovia. Es un buen momento para pasarse la noche bebiendo cerveza, con pijamas y pantuflas de tigre, y viendo la última transmisión de Skizm, un club ilegal de peleas manejado por mafiosos que reclutan tipos raros, psicóticos y criminales para batirse a muerte, mientras son seguidos por drones para que la audiencia pueda ver toda la sangre y balas que surgen de sus cacerías por la ciudad. Pero cuando Miles tiene la mala ocurrencia de atacar a Skizm con duros comentarios en línea, jamás sospecha que causará el enojo de Riktor, su cerebro y creador, y que recibirá su poco amistosa visita.

Cuando cree despertar con una fuerte resaca, pronto se da cuenta de que está frente al inicio de una inolvidable pesadilla de la que no hay escape. En sus manos tiene adheridas dos armas con tornillos que traspasan su piel y huesos, y cada una de ellas tiene una cuenta de 50 disparos. Un mensaje en su celular le indica que ahora es parte de Skizm y que su primera oponente es Nix, la gladiadora estrella del show y una fría asesina que no distingue a los inocentes con tal de cazar a su presa. Miles, incapaz de matar una mosca, asmático, y con bata y pantuflas, no tiene escapatoria y aunque se niega a ser parte del mortal desafío, pronto descubrirá que no sólo su vida depende de las cien balas que tiene en sus manos.

Manos a las armas es una cinta que combina suspenso, humor negro y acción. Está protagonizada por Daniel Radcliffe (Miles), Samara Weaving (Nix), Ned Dennehy (Riktor) y Natasha Liu Bordizzo (Nova), y es dirigida por Jason Lei Howden.