TNT Original estrena El Joven Kieslowski, el 7 de diciembre

El joven Kieslowski es el nuevo estreno de TNT Original, una nueva cinta del sello cinematográfico Particular Crowd que se podrá ver en TNT el lunes 7 de diciembre, a las 22.00 horas. Un inexperto universitario sabe que las probabilidades de perder su virginidad con una bella chica son bastante bajas, pero cuando tiene la oportunidad, no piensa en las consecuencias. Lo que jamás imagina es que el destino le planteará un nuevo desafío a su suerte, porque la joven no solo queda embarazada, sino que espera gemelos.

Brian Kieslowski es un joven de 19 años que acaba de dejar la casa de sus padres para ir a estudiar a Caltech. También es virgen y, como todo chico de su edad, sólo quiere dejar esa condición y no tener más esas incómodas conversaciones de sexo con su madre. El universo parece moverse a su favor cuando en una fiesta universitaria conoce a Leslie, una chica de 21 años que con algunos tragos demás no tiene reparos en gritarle que también es virgen y que quiere hacer algo para solucionarlo. Con la promesa de no perder el contacto, Brian termina la noche esperando recordarla como el comienzo de una nueva etapa.

Después de unas semanas recibe un llamado de Leslie y cuando cree enfrentarse a una nueva aventura, ella le confesa que está embarazada de gemelos. Paralizado y sin reacción, pronto asume que debe apoyar a la chica en lo que ella decida. Leslie, católica y con principios claros a pesar del temor, resuelve tener a sus hijos. A partir de ese minuto, Brian se enfrenta a distintos escenarios que ponen a prueba su madurez: debe contarle a su familia con el agregado de que su madre tiene cáncer; tiene que enfrentarse al padre de Leslie, que presiona a su hija con abortar; pero lo más importante, necesita saber cuál es su rol como futuro padre y pareja cuando aún no sabe lo que quiere de la vida.

El Joven Kieslowski es protagonizada por Ryan Malgarini (Brian Kieslowski), Haley Lu Richardson (Leslie Mallard), Joshua Malina (Robert Kieslowski), Melora Walters (Barbara Kieslowski), James Le Gros (Walter Mallard), Jessica Lu (Hi Jing) y Osric Chau (Cho).

FICHA TÉCNICA

Título : El Joven Kieslowski (The Young Kieslowski)

: El Joven Kieslowski (The Young Kieslowski) Director :Karem Sanga

:Karem Sanga Guion : Karem Sanga

: Karem Sanga Género : Comedia / Drama / Romance

: Comedia / Drama / Romance Duración 94 minutos.

