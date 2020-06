TNT presenta concierto en homenaje a Prince «Let’s go crazy: The grammy salute to Prince»

Let’s Go Crazy: The Grammy Salute to Prince reunió a diversos artistas en un homenaje a Prince que incluyó la interpretación de varios de sus éxitos.

La Academia de Grabación celebró en abril pasado un concierto en homenaje a Prince, al recordado intérprete de canciones como Purple Rain, When Doves Cry, Raspberry Beret y Kiss.

Let’s Go Crazy: The Grammy Salute to Prince reunió a diversos artistas en un tributo que incluyó la interpretación de varios de sus éxitos musicales en las voces de decenas de músicos. El viernes 12 de junio, pasada la medianoche, a las 00:30 (MEX) horas, TNT transmitirá los detalles de esa celebración que rememoró a uno de los artistas más prolíficos y completos de la música, que destacó como cantante, compositor y bailarín, además de cultivar un estilo extravagante que traspasó no sólo a su imagen, sino a la puesta en escena en álbumes, conciertos y videoclips.

Homenaje a Prince

Let’s Go Crazy: The Grammy Salute to Prince es un concierto que fue presentado por la actriz y comediante Maya Rudolph, quien además es integrante de la banda Princess que realiza covers del desaparecido cantante. La parrilla de artistas que se sumaron a este homenaje incluye nombres propios como Foo Fighters, Juanes, John Legend, Usher, Beck, St. Vincent, Earth Wind & Fire, Mavis Staples, H.E.R, Common y Gary Clark Jr. Además, contó con las participaciones especiales de varios amigos y colaboradores musicales de Prince, incluida su banda ganadora del Grammy The Revolution, la nominada Sheila E, quien junto a Jimmy Jam y Terry Lewis fueron codirectores del especial, y la banda de funk creada por Prince, Morris Day and The Time. Otra de las actuaciones incluyó la participación de Chris Martin, de Coldplay, junto a Susanna Hoffs, de The Bangles, para interpretar una versión de la canción Maniac Monday que escribió Prince para la banda femenina.

El homenaje a Prince fue grabado en Los Angeles después de la ceremonia de los Grammy, en enero de este año, y fue emitido en Estados Unidos el 21 de abril, fecha en la que se conmemoró el cuarto aniversario de su muerte debido a una sobredosis de drogas. En su carrera ganó siete premios Grammy y fue nominado en otras 38 oportunidades.

Para más información del homenaje a Prince visita la página web oficial: http://www.tntla.com/TNTGO.TV