TNT presenta una amplia cobertura de la entrega de los Oscares

El mundo del cine ya tiene a sus favoritos y la cuenta regresiva está en marcha para una nueva entrega de los Oscars®, la premiación más importante de la industria cinematográfica, que combina el glamour de las celebridades con el talento puesto al servicio de películas que con la estatuilla dorada, o sin ella, quedarán para siempre en la historia como las más destacadas de esta temporada. El domingo 9 de febrero de la mano de TNT y TNT Series realizarán una amplia cobertura desde el minuto en que celebridades saluden a los fanáticos en su paso por la alfombra roja, a partir de las 17.30 horas (MEX), con entrevistas al paso de Lety Sahagún y Axel Kuschevatzky para conocer la opinión y pronóstico de los mismos protagonistas de la gran cita de Hollywood. Luego, a las 19.00 horas (MEX) comenzará el show para honrar a los triunfadores de la 92ª edición de los Oscars®, que contará con los comentarios y datos curiosos de Rafa Sarmiento, Ileana Rodríguez y César Cardoza.

Tal como en el año anterior, la gala no contará con un anfitrión titular, sino que varias celebridades estarán a cargo de presentar los distintos premios y momentos de la gala. Entre estos se encuentras las actrices y actores que triunfaron en 2019 en las cuatro categorías principales: Regina King, Mahershala Ali, Olivia Colman y Rami Malek. Junto a ellos estarán Zazie Beetz, Timothée Chalamet, Will Ferrell, Gal Gadot, Mindy Kaling, Julia Louis-Dreyfus, Lin-Manuel Miranda, Anthony Ramos, Mark Ruffalo, Kelly Marie Tran y Kristen Wiig. En tanto, el show incluirá las presentaciones de Cynthia Erivo, Elton John, Idina Menzel, Chrissy Metz y Randy Newman.

Entre los favoritos para las principales categorías de los Oscars®, la categoría de Mejor Película tiene como contendores a Ford v Ferrari, The Irishman, Little Woman, Marriage Story, Parasite, Jojo Rabbit, 1917, Once Upon a Time… in Hollywood y a Joker, cinta que acapara la mayor cantidad de nominaciones de este año.

Para Mejor Actriz la disputa está entre Cynthia Erivo (Harriet), Scarlett Johansson (Marriage Story), Saoirse Ronan (Little Woman), Charlize Theron (Bombshell) y Renée Zellweger (Judy), mientras que entre los actores para mejor interpretación principal destacan Antonio Banderas (Pain and Glory), Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time… in Hollywood), Adam Driver (Marriage Story), Jonathan Pryce (The Two Popes) y Joaquin Phoenix (Joker), el principal favorito.

Finalmente, la Mejor Dirección es una batalla que tiene los nombres de Martin Scorsese (The Irishman), Todd Phillips (Joker), Sam Mendes (1917), Quentin Tarantino (Once Upon a Time… in Hollywood) y Bong Joon Ho (Parasite).



La lista completa de nominados puede encontrarse en este LINK.

Este año, la cobertura especial de TNT completará la experiencia Oscars® con un recorrido por aquellas cintas que hicieron historia en alguna de las ediciones de los premios. CAMINO AL OSCAR® es un especial en donde cintas ganadoras o nominadas por mérito de sus historias, sus protagonistas o sus creadores estuvieron en esta selecta reunión de los mejores de la temporada. Desde el lunes 3 al sábado 8 de febrero por la medianoche se podrá ver por TNT un desfile de títulos como Interestelar (2014), Spotlight (2015), Whiplash (2014), El Origen (2010), Django sin Cadenas (2012) y Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos (2016).

Te esperamos para celebrar juntos los premios Oscars, en vivo desde Los Ángeles, el domingo 9 de febrero, desde las 17.30 horas (MEX) con la alfombra roja, y desde las 19.00 horas (MEX) con la ceremonia, a través de TNT, doblado al español, y por TNT Series, en idioma original.