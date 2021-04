Los mejores títulos de Ubisoft para Xbox a un precio especial que estarán disponibles desde el 27 de abril hasta el 3 de mayo.

Abril es el alegre mes del año en el que celebramos y recordamos con nostalgia y cariño una de las etapas más divertidas de la vida: nuestra infancia. Esa época en la que compartías grandes momentos de la mano de tus amigos y familia, imaginabas increíbles aventuras a mundos desconocidos y soñabas despierto.

Títulos de Ubisoft para Xbox a un precio especial

Para deleitar a tu niño interior, a partir del 27 de abril y hasta el 3 de mayo encontrarás títulos seleccionados de Ubisoft para la familia de dispositivos Xbox a un precio irresistible, ya sea que busques hackear un Londres del futuro cercano, participar en incursiones desde tu barco Vikingo, enfrentar a enormes minotauros con martillos gigantes, jugar vertiginosas partidas en equipo, vencer al carismático líder del Proyecto de Eden’s Gate o luchar contra los siete malvados ex novios de Ramona Flowers, hay un juego de Ubisoft para ti.

¿Te gusta imaginar que eras alguien más mientras recorres las calles de una gran ciudad?

Si la respuesta es sí, en Watch Dogs: Legion de Ubisoft Toronto esto es totalmente posible gracias a “Play as Anyone”, permitiéndote elegir a cualquier habitante de la ciudad de Londres (¡sí, a cualquiera!) para crear tu propia Resistencia, liberar la ciudad y vencer de una vez por todas a la misteriosa organización Zero-Day. Además, podrás crear un equipo de hasta cuatro jugadores y participar en divertidas misiones cooperativas y actividades alrededor de la capital británica, luchar en vertiginosas batallas de spiderbots o sumergirte en intrincadas misiones tácticas, en las que el trabajo en equipo es la clave.

Disponible para Xbox Series X|S y Xbox One en edición estándar desde 65% de descuento. Más información en: https://www.microsoft.com/es-mx/p/watch-dogs-legion/c1wrx8zd77m9#activetab=pivot:overviewtab

Si lo tuyo es la aventura, la exploración y la historia, te recomendamos Assassin’s Creed Valhalla. Adéntrate en la cautivadora experiencia de jugar como Eivor, un legendario guerrero vikingo expulsado de Noruega por las interminables guerras y la disminución de los recursos en el siglo IX d.C. Mientras exploras la Era Oscura de Inglaterra de la mano de Eivor, podrás revivir el despiadado estilo de lucha de los guerreros vikingos con un renovado sistema de combate y experimenta nuevas características de juego, incluyendo incursiones, construcción de asentamientos y la posibilidad de personalizar el cabello, tatuajes y más de tu guerrero.

Disponible para Xbox Series X|S y Xbox One desde 40% de descuento. Más información en: https://www.microsoft.com/es-mx/p/assassins-creed-valhalla/9p4njfh17mrt?activetab=pivot:overviewtab

Para los fans de la mitología griega, los acertijos y la personalización de héroes, Immortals Fenyx Rising de Ubisoft Quebec es el título perfecto, ya que de la mano de Fenyx podrás recorrer los diferentes rincones de la Isla Áurea para luchar contra el malvado titán Tifón y liberar a los dioses del Olimpo de su terrible maldición. Este juego creado por Ubisoft Quebec, el estudio que nos trajo Assassin’s Creed Odyssey, está ambientado en un mundo vibrante plagado de acertijos que resolver, monstruos a vencer y secretos por descubrir por lo que siempre tendrás algo que hacer en la Isla Áurea. Además, podrás personalizar a Fenyx como más te guste, con diferentes armas, cascos, armaduras y esquemas de color, para reflejar tu personalidad.

Disponible para Xbox Series X|S y Xbox One con un 50% de descuento. Más información en: https://www.microsoft.com/es-mx/p/immortals-fenyx-rising/c07kjzrh0l7s?activetab=pivot:overviewtab

Un título que se disfruta mucho más con amigos es, sin lugar a duda, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Este título multijugador desarrollado por Ubisoft Montreal te pondrá en los zapatos de los Operadores de élite inspirados en agentes de contrainteligencia real de todo el mundo, quienes se enfrentarán en vertiginosas partidas donde deberás combinar tus mejores tácticas de ataque o defensa, además de poner en práctica la comunicación y trabajo en equipo de tu squad. Rainbow Six Siege siempre está en renovación, ofreciendo cada temporada acceso a nuevos Operadores, mapas, contenidos y eventos especiales.

Disponible para Xbox Series X|S y Xbox One en edición estándar con un 80% de descuento. Más información en: https://www.microsoft.com/es-MX/p/tom-clancys-rainbow-six-siege-deluxe-edition/9p30k2nxwh82?activetab=pivot:overviewtab

¿Eres amante de la pesca, los paisajes idílicos de mundo abierto y la lucha por la libertad?

Si contestaste que sí a una de estas tres preguntas, Far Cry 5 es nuestra recomendación para ti. Une fuerzas con los habitantes de Hope County para derrocar al carismático y ambicioso Joseph Seed y sus secuaces del Proyecto de Eden’s Gate. Experimenta divertidos momentos Far Cry: impredecibles e inolvidables instantes en el juego, como ser atacado por un oso mientras pescas pacíficamente, o ser rescatado por tu fiel perro Boomer en el momento preciso.

Disponible para Xbox One en edición estándar con un 85% de descuento. Más información en: https://www.microsoft.com/es-mx/p/far-cry-5/br7x7mvbbqkm?activetab=pivot:overviewtab

Claro que los fans de los cómics, la cultura pop, los juegos estilo brawler y la búsqueda del amor no se pueden quedar atrás y Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition es la opción ideal para pasar un rato divertido este Día del Niño. Ya sea que juegues en solitario o con tus amigos, ayuda a Scott Pilgrim a vencer uno a uno a los integrantes de la Liga de Ex Novios Malvados y conquista el corazón de Ramona Flowers.

Disponible para Xbox One con un 33% de descuento. Más información en: https://www.microsoft.com/es-mx/p/scott-pilgrim-vs-the-world-the-game-complete-edition/9nfjbw6b6d78?activetab=pivot:overviewtab

