7 tipos de cámaras para iniciarte en la fotografía

Fernando O'Farrill, fotógrafo profesional y profesor de Crehana, explica cuáles son los diferentes tipos de cámaras que existen y cuál puede elegir.

Lo has decidido, 2021 es el año en que comprarás tu primera cámara fotográfica, ya sea para dejar de acumular miles de fotos en tu celular, para dar rienda suelta a tu creatividad, o para convertirte en el fotógrafo que siempre has querido. Pero si no sabes por dónde comenzar para elegir una cámara, te ayudamos con los siguientes consejos.

Tipos de cámaras

En el mercado hay miles de cámaras y esto puede ser muy confuso para alguien que empieza, es por ello que Fernando O’Farrill, fotógrafo profesional galardonado a nivel internacional y profesor del curso Fundamentos de la fotografía digital en Crehana —la comunidad de aprendizaje en línea de mayor crecimiento en Latinoamérica—, nos comparte cuáles son los principales tipos de cámaras y cuales podrían adaptarse a ti según tus necesidades u objetivos.



1.- Cámara compacta. Es la más popular del mercado, pero también la más limitada. La realidad es que muchas de estas cámaras son opacadas incluso por los smartphones, pero hay algunas de gama alta que ofrecen mejor calidad de imagen que un móvil. Son automáticas, el lente es fijo (no intercambiable) y tienen un zoom de entre 4 y 10x. Algunos modelos cuentan con algunos parámetros manuales para grabar video y conectarse a Internet, pero no más.

Si lo que quieres es una cámara que sea más bien una extensión de tu celular y poder tomar más fotos sin acabar la memoria de tu teléfono, quizá esta sea la cámara para ti. Es conocida, como “point & shoot” (apuntar y disparar) no tienes que hacer más. Pequeñas y súper ligeras, ideales para las fotos de la familia o de tus viajes.

2. Cámara puente. Como lo dice su nombre, se trata de cámaras que fungen como el “puente” o punto medio entre la compacta y la réflex; también conocidas como bridge o superzoom. Esto último porque tiene un zoom más potente y un visor digital, si bien el objetivo tampoco es intercambiable ofrecen una mayor calidad de imagen y son más rápidas.

La principal diferencia es que estas cámaras sí te permitirán modificar los elementos de apertura y tiempo de exposición. Si estás buscando algo que te permita empezar a jugar y experimentar con la fotografía, una cámara puente puede ser la adecuada para ti.

3. Cámara réflex. Esta es ‘La Cámara’ que todo fotógrafo necesita, pues ofrece una buena calidad de imagen y video debido al tamaño de sus sensores. Se llama réflex porque cuenta con un espejo interno.

Lo mejor de una cámara réflex es que posee modos automático y manual, además, sus lentes son intercambiables, por lo que puedes cambiar de un angular (58mm) a un teleobjetivo o a un gran angular (18-35mm). Sus funciones te permiten tomar fotografías según el tipo: retrato, paisaje, mascotas, bebés, etc. Si estás decidido a tomar tu afición por la fotografía en serio, inscribirte a un curso o iniciar una carrera en fotografía , esta es la cámara en la que debes invertir.

4. Cámara mirrorless. Conocida como cámara CSC (Compact System Camera) o MSC (Mirrorless System Camera), tiene lo mejor de la compacta y la réflex. Te permite mirar cómo va a quedar la fotografía que vas a tomar gracias a la pantalla de su visor digital (algo que no se podría hacer con una cámara réflex), y si bien es menos robusta que las réflex no prescinden de la calidad de imagen. Su menor tamaño es otra ventaja, pues es fácil de transportar.

La mayoría de estas cámaras ofrece una resolución 4K, cuentan con un enfoque automático y pueden montarse sobre un tripié; son efectivas para hacer disparos en ráfaga, pues su mecanismo no tiene partes móviles. Si estás buscando una cámara más ligera que, además, te permita grabar videos de buena calidad, esta puede ser tu opción.

5. Cámara 360. Si lo tuyo tiene que ver más con la creación de contenidos audiovisuales para redes sociales, quizá este tipo de cámara sea más de tu agrado. Como su nombre lo dice, captura imágenes y videos panorámicos en 360 grados alrededor del sujeto, son muy usadas por youtubers y creadores de contenido audiovisual, de ahí su popularidad.

Son fáciles de transportar, su tamaño es muy pequeño por lo que se pueden colocar en cascos o drones. Algunas cámaras 360º son resistentes al agua, te permiten realizar transmisiones en vivo y visualizar las imágenes en tiempo real. El tamaño de las fotos y videos dependerá de la cantidad de sensores que posea el modelo.

6. Cámara de acción. Parecida a la anterior, pero un poco más robusta, esta cámara es ideal si practicas deportes extremos o viajas con frecuencia y tu finalidad es documentar estas experiencias; su tamaño ayuda a que puedas usarla mientras haces alguna de estas actividades.

Por lo general, son muy resistentes a los golpes, las salpicaduras, y hasta puedes sumergirlas en el agua. Además, varios modelos te permiten grabar en 4K.

7. Cámara instantánea. Si tu intención apela más a la nostalgia y lo que quieres es poder tener versiones físicas de tus fotos, esta es la indicada para ti ya que puedes imprimir fotografías con estilo retro al momento de tomarlas. Estas cámaras han tomado fuerza en el mercado últimamente, porque nos recuerdan a las clásicas cámaras Polaroid pero con todas las ventajas de la modernidad.

Hoy en día, no sólo imprimen fotografías, algunos modelos también se conectan a Internet, a las redes sociales o a un teléfono móvil vía bluetooth; puedes elegir la foto que quieres imprimir, añadir filtros, almacenar fotos para imprimirlas después y elegir entre varios modos: autoexposición, doble exposición, selfie, retrato, etc.

Si bien hay un sinfín de opciones en el mercado, definir tu propósito te ayudará a decidirte por alguna de estas opciones y entonces buscar entre los diferentes modelos y marcas. Lo importante, como siempre, es que te animes a aprender, experimentar algo nuevo y transformes tus habilidades.

En Crehana contamos con una variedad de cursos de fotografía que van desde los fundamentos básicos hasta la edición e iluminación, tenemos incluso algunos cursos gratis como el Curso de fotografía con smartphone, ideal para adentrarte a este mundo.