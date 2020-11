Chicco consolida su presencia en México y abre tienda en Perisur

Chicco aperturá tienda en el Centro Comercial Perisur, para ofrecer sus productos más representativos para bebés y niños hasta los ocho años.

Chicco, la marca de origen italiano, consolida su presencia en México y presentó hoy Viernes 27 de noviembre, su nuevo concepto de tienda propia de más de 156 metros cuadrados, ubicada en el reconocido centro comercial Perisur, para ofrecer los productos más representativos para bebés y niños, desde recién nacidos, hasta los ocho años.

“Estamos felices con este divertido concepto pues es una manera de estar directamente en contacto con nuestros clientes, además de ofrecerles una experiencia de compra única bajo los estándares de salud más estrictos, aunque sin ser invasivos para nuestros visitantes”, dijo Alfredo Lafuente, director general de Chicco México.

Tienda Chicco Perisur

La tienda, que estará ubicada en el piso tres del centro comercial, contará con 156 metros cuadrados, divididos en dos zonas:

Zona hardgoods en donde se encontrarán las líneas (juvenile, nursing y toys). Zona fashion, en donde estarán las prendas y el calzado acomodados de acuerdo con cada etapa del bebe desde los cero hasta los ocho años.

Tienda Chicco en Perisur

“Con este nuevo acomodo y diseño, no solo será un divertido tour por la tienda, sino que los consumidores tendrán la oportunidad de encontrar de una forma más organizada todos los productos e identificar lo que necesitan para cada una de las etapas del bebé o el niño. Chicco es una marca que entiende las necesidades de los padres y todos aquellos que están en contacto con los pequeños y ofrece productos prácticos con el prestigio del diseño italiano y la seguridad que se requiere cuando se trata de un infante”, agregó Lafuente.

El mensaje de la marca es llegar no solo a los padres, sino a los tíos y abuelos que también conviven y se preocupan por los pequeños del hogar, ya que en Chicco están convencidos de que la llegada de un bebé viene a complementar las experiencias en casa, ellos se integran a las rutinas de los adultos y para ello, se necesita tener a la mano productos y accesorios que hagan más fácil la convivencia.

Previo a esta reapertura, se capacitó al personal no solo con respecto a especificaciones y recomendaciones para resolver las dudas y orientar sobre los mejores productos de acuerdo con sus necesidades sino, en todos los temas que se refieren a la prevención del COVID-19, “queremos que el consumidor encuentre una buena experiencia de compra, pero con los protocolos de salud y seguridad que dictan las normas nacionales e internacionales”, comentó el directivo.

Se comprobó que, aún durante el confinamiento en México, el producto infantil no dejó de consumirse debido a que los niños no dejaron de crecer y el número de partos tampoco decreció en esta pandemia por lo que la necesidad de contar con carriolas y auto asientos idóneos para transportar al bebé, productos para sus cuidados personales (nursing) y juguetes para entretenerlos y ayudarlos a dormir fueron notorios. De igual manera, la amplia gama de carriolas donde incluso se cuenta con una ideal para aquellos corredores que no quieren dejar su actividad pero que tampoco quieren perder la oportunidad de convivir con el pequeño, se encontrará en este espacio.

Las cunas, los next-to-me y las sillitas han sido de los productos que con mayor frecuencia se buscan, aunado a la necesidad de cambiarlos y alimentarlos, no se puede dejar de lado el tema de las prendas, los biberones especializados como el más reciente lanzamiento de la marca “Perfect5” y el equipo para esterilizarlos.









Actualmente la Chicco cuenta con cinco tiendas propias ubicadas en:

León

Toluca

Galerías

Andares

Punta Norte

la más reciente Perisur

Chicco también tiene presencia en tiendas departamentales y en línea, en donde se ofrece la amplia gama de productos.

“Estamos convencidos de que ya sea el padre de familia, el tío, el abuelo o quién esté a cargo del cuidado del infante, se sentirá confiado de adquirir sus productos con nosotros. La intención es ayudarle a que su estilo de vida sea más sencillo a través de nuestros productos y que sean los niños quienes se adapten a su ritmo de vida y no al revés, se trata de aprender a convivir y disfrutar de cada momento con los pequeños” finalizó Alfredo Lafuente.

Ya estamos en la apertura de nuestra tienda Perisur, a partir de hoy encuéntranos en el segundo piso. Aprovecha 25% de descuento en toda la tienda hasta el 6 de diciembre ¡Te esperamos! Publicado por Chicco en Viernes, 27 de noviembre de 2020

