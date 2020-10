Los personajes más icónicos de The Walking Dead, se unen a Brawlhalla como Crossovers Épicos el 14 de octubre

Este 14 de octubre, los personajes más icónicos de The Walking Dead, la aclamada serie de AMC Studios, se unen a Brawlhalla como Crossovers Épicos.

Ubisoft anuncia que Michonne, Rick Grimes y Daryl Dixon de The Walking Dead® de AMC Studios® estarán disponibles el 14 de octubre en Brawlhalla® como Crossovers Épicos. El 14 de octubre, a su llegada a Brawlhalla dará inicio un evento in-game que incluirá un nuevo modo de juego, en el que los jugadores y sus amigos deberán pelear contra interminables olas de Walkers el mayor tiempo que puedan. El juego in-game también incluirá un nuevo mapa representando la prisión de supervivientes de las Temporadas 3 y 4 de The Walking Dead®, un nuevo podio y un nuevo efecto de Knock Out. Michonne será un Crossover Épico para Koji, Rick Grimes será un Crossover Épico para Barraza y Daryl Dixon será un Crossover Épico para Ember.

Desarrollado por Blue Mammoth, Brawlhalla es un épico juego de lucha de plataformas gratuito, que lleva a los jugadores a la lucha por la gloria en los pasillos de Valhalla. Eligiendo entre 50 personajes únicos, los jugadores pueden saltar a los modos para un jugador y cooperativo, así como a competencias en línea y locales. Brawlhalla también admite el juego multiplataforma entre la familia de dispositivos Xbox One, incluidos Xbox One X, el sistema Nintendo SwitchTM, Playstation 4, PC, iOS y dispositivos Android donde los jugadores pueden jugar juegos personalizados y hacer cola juntos para las partidas en línea.













Para obtener más información sobre Brawlhalla, visita: https://www.brawlhalla.com

Para conocer lo último de todos los juegos de Ubisoft®, visita https://www.ubisoft.com/es-mx/

