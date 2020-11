The Post: Los oscuros secretos del Pentágono llega a Studio Universal

¡No te pierdas “The Post: los oscuros secretos del Pentágono” por Studio Universalel próximo 07 de noviembre a las 20HS MX/COL!

El próximo 07 de noviembre a las 20HS MX/COL – 22HS CH/ARG, Studio Universal adentrará al espectador en uno de los acontecimientos periodísticos más relevantes del último siglo. “The Post: los oscuros secretos de Pentágono” exhibe la manipulación y mentiras del gobierno de los Estados Unidos en torno al cuestionado conflicto bélico entre el gigante del norte y el país asiático, gracias a una arriesgada investigación compartida entre dos destacados periódicos de aquella nación. Ambos dejarán de lado su rivalidad y arriesgarán sus carreras para desenterrar la verdad que pretende ser ocultada y marcar un precedente que quede inmortalizado en las páginas de la historia del periodismo del mundo.

The Post: los oscuros secretos del Pentágono

La Historia

En junio de 1971, los principales periódicos de Estados Unidos, entre los que se encontraban The New York Times y The Washington Post, tomaron una valiente posición en favor de la libertad de expresión, informando sobre documentos del Pentágono y el encubrimiento masivo de secretos por parte del gobierno acerca de intereses bélicos en torno a la guerra de Vietnam. En ese momento, Katherine Graham (Meryl Streep), primera mujer editora del Post, y el director Ben Bradlee (Tom Hanks) intentaban relanzar un periódico sumergido en una inevitable decadencia. Juntos decidieron tomar la audaz decisión de apoyar al The New York Times y luchar contra el intento de la administración Nixon de restringir la primera enmienda.

Esta historia está basada en los documentos del Post que recogían información clasificada sobre la Guerra de Vietnam. Su publicación generó un enorme debate sobre la libertad de expresión y acabó en una dura batalla legal ante la Suprema Corte.

Sus Protagonistas

Katharine Graham

Meryl Streep da vida a Katharine Graham, la primera editora mujer de The Washington Post, puesto en el que asumió luego de que su marido, Philip Graham, se suicidara en 1963. Ante este hecho, y aunque había pasado toda su vida adulta como ama de casa, Katharine no quiso que el negocio (que había sido comprado por su padre Eugene Meyer en 1933) quedara en manos de extraños y se vio impulsada a involucrase.

Tomando el liderazgo y, a medida que aprendía cómo manejar un medio, Katharine también tuvo que enfrentarse a un universo dominado por hombres en donde, tanto la competencia como su círculo más íntimo, puso en duda su capacidad.

En 1965 conoció a Ben Bradlee a quien inmediatamente sumó como parte de su equipo y fue con él con quien llevó adelante la decisión de publicar los Informes del Pentágono. Iniciativa que no sólo consolidó al medio como uno de los más importantes de Estados Unidos sino que también le valió la Presidential Medal of Freedom en 2002.

Ben Bradlee

Interpretado por Tom Hanks, Ben Bradlee inició su carrera como reportero en New Hampshire Sunday News y The Washington Post, medio del que se fue para trabajar en Newsweek. Cerca de diez años más tarde volvió para asumir el cargo como editor junto con Katharine Graham y, además del caso de los Informes del Pentágono, Bradlee es también conocido por haber sido quién supervisó el caso conocido como escándalo de Watergate.

Tom Hanks (as Ben Bradlee) and Meryl Streep (as Kay Graham) star in Twentieth Century Fox’s THE POST. Photo Credit: Niko Tavernise.

¡No te pierdas “The Post: los oscuros secretos del Pentágono” por Studio Universal el próximo 07 de noviembre a las 20HS MX/COL – 22HS CH/ARG!

Para más detalles sobre la variada oferta cinematográfica de Studio Universal, visita www.studiouniversal.com , y síguelos a través de redes sociales: