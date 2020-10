The Last Blade: Beyond the Destiny ¡ya disponible en Nintendo Switch!

Un luchador de The Last Blade se incluirá en el Season Pass 3 de Samurai Shodown. También se lanzará un webcomic basado en la saga.

SNK CORPORATION tiene el placer de anunciar que su atemporal juego de lucha basado en armas, The Last Blade: Beyond the Destiny (trailer, eShop), ya está disponible en su Edición Especial en Nintendo Switch™ a través de la Nintendo eShop por 7,99 USD / MX$ 155.01. Con diversos modos de juego que incluyen HISTORIA, SUPERVIVENCIA y ENTRENAMIENTO, este clásico de NEOGEO POCKET COLOR SELECTION también contiene dos minijuegos desbloqueables, pergaminos de power-ups y combates 1vs1 que se pueden jugar con amigos en modo tabletop o portátil.

SNK también ha anunciado que un guerrero de THE LAST BLADE se abrirá llegará al aclamado y premiado juego de peleas SAMURAI SHODOWN en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Stadia y Epic Games Store como combatiente del DLC del Season Pass 3 en un futuro cercano. Pronto se compartirán más detalles.

Echa un vistazo al mensaje especial en video del productor de SNK Yasuyuki Oda a continuación:

Por último, pero ciertamente no menos importante, SNK ha anunciado que los primeros tres episodios de un nuevo webcomic de THE LAST BLADE, cortesía de la plataforma y editor estadounidense Tapas Media, ya están disponibles. La serie comprenderá dos temporadas de 12 episodios y cada semana se agregarán nuevos a la plataforma. El webcomic de THE LAST BLADE es de lectura gratuita hasta el episodio seis.

Puedes encontrar más información sobre Tapas Media aquí: https://tapas.io/

Los clásicos de NEOGEO POCKET COLOR SELECTION SNK GALS ‘FIGHTERS, KING OF FIGHTERS R-2, SAMURAI SHODOWN! 2 y THE LAST BLADE: Beyond the Destiny ya están disponibles en Nintendo Switch. Está previsto que pronto se lancen en la plataforma más clásicos de SNK no anunciados.

Género: Lucha

Plataforma: Nintendo Switch (Download)

Precio: US$ 7,99 / MX$ 155.01

Número de jugadores: 1-2 jugadores

ESRB: A partir de 10 años

Tienda: Nintendo eShop

WEB OFICIAL

https://www.snk-corp.co.jp/us/games/ngpcs