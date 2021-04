THE KING OF FIGHTERS XV releva los personajes del TEAM OROCHI

El TEAM OROCHI está formado por tres personajes: CHRIS, YASHIRO NANAKASE y SHERMIE que no han sido parte de la serie principal de KOF desde KOF 2002.

SNK CORPORATION se enorgullece de anunciar que los tres luchadores CHRIS, YASHIRO NANAKASE y SHERMIE volverán a THE KING OF FIGHTERS XV por primera vez en 18 años para formar el TEAM OROCHI. Otro juego de SNK también está dando la bienvenida a un viejo favorito de los fanáticos: HIBIKI TAKANE de la serie LAST BLADE se ha unido al elenco de SAMURAI SHODOWN como el segundo personaje del Season Pass 3.

El TEAM OROCHI está formado por tres personajes que no han sido parte de la serie principal de KOF desde KOF 2002. Ahora están de regreso con su propia historia y motivaciones.

CHRIS

Chris es el vocalista del grupo de rock C.Y.S. Al igual que sus compañeros de banda Shermie y Yashiro, Chris también es miembro de los Cuatro Reyes Celestiales de Orochi. Aunque no tiene experiencia en artes marciales, sus ataques utilizan su pequeño marco y velocidad para abrumar a sus oponentes. A primera vista, Chris parece un joven educado, sin embargo su sonrisa angelical oculta su comportamiento diabólico.

YASHIRO NANAKASE

Yashiro es el guitarrista principal del grupo de rock C.Y.S. Sin embargo, todo esto es un frente ya que, durante los últimos 660 años, ha sufrido múltiples reencarnaciones como miembro de los Cuatro Reyes Celestiales de Orochi, que son los verdaderos enemigos de los Tres Tesoros Sagrados. Desarrolla un interés en los poderes misteriosos que posee el extraño ser conocido como Verse y sale con sus amigos Shermie y Chris para unirse a KOF.

SHERMIE

Encantadora pero peligrosa, Shermie es a la vez diseñadora de moda y teclista líder de la banda C.Y.S. Su verdadera naturaleza es la misma que Yashiro y Chris, ya que también es miembro de los Cuatro Reyes Celestiales de Orochi. Shermie incorpora su amor por la lucha libre profesional en sus ataques, donde confía en su flexibilidad para lanzar a sus oponentes alrededor. Shermie es muy amigable con los que la rodean, y aunque parece bastante relajada, nadie sabe si puede estar estar interpretando.

En SAMURAI SHODOWN, HIBIKI TAKANE se ha unido a la pelea como el segundo personaje del Season Pass 3. Otros dos personajes se añadirán en el futuro. HIBIKI, originalmente conocida por THE LAST BLADE 2, se une a SAMURAI SHODOWN con todos sus rasgos y características distintivas preservados. Partió en un viaje provocado por las últimas palabras de su padre. Sin embargo, fuerzas oscuras la arrastraron desde su época hasta 1787. Debido a que su personalidad es de naturaleza tímida, el acto de derribar a un oponente debe poner gran tensión en su corazón. ¿Cederá temporalmente a su sed de sangre sólo cuando sea necesario, y reanudará sus días como una viajera de buen corazón, o permitirá que la consuma completamente, transformándola en una asesina a sangre fría? La respuesta a esta pregunta reside solo en su espada…

