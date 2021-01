The King of Fighters XIV Ultimate Edition llega el 20 de enero a PS4

¡Incluye 8 personajes, 10 vestimentas y 10 temas para PS4! ¡The King of Fighters XIV ULTIMATE EDITION cuenta con un impresionante roster de 58 personajes!

La Ultimate Edition de The King of Fighters XIV se lanzará digitalmente para PlayStation®4 el 20 de enero por 39.99 USD. The King of Fighters (KOF) es una serie de trepidantes juegos de peleas que comenzó en 1994 y pronto arrasó por todo el mundo. Publicado originalmente en 2016, KOF XIV modernizó las batallas en equipo 3 contra 3 de la franquicia con gráficos en 3D, nuevos modos para principiantes y una gran cantidad de nuevas funciones online. La Ultimate Edition incluye el juego base, 8 personajes DLC, 10 trajes DLC y 10 temas especialmente diseñados para el menú principal de PlayStation®4. Con una lista de 58 personajes, ¡esta es la mejor versión de The King of Fighters XIV hasta la fecha!

THE KING OF FIGHTERS XIV ULTIMATE EDITION



Juego de Peleas Versus



PlayStation®4



Región Americana:

20 de enero de 2021 (versión digital)

20 de enero de 2021 (versión digital) Región Europea:

7 de enero de 2021 (versión digital)

Esta primavera (versión física)

39,99 $ / 39,99 €



1. JUEGO BASE

2. 8 PERSONAJES DLC

3. 10 TRAJES DLC

4. 10 Temas de PlayStation®4

Para más información en el sitio oficial:

https://www.snk-corp.co.jp/us/games/kof-xiv/