Participa en la competencia «The Greatest Tales Never Told» y visita la nueva tienda en línea de Sea of Thieves

Nueva competencia, The Greatest Tales Never Told, para alentar a los piratas de todo el mundo a recrear su propia historia favorita en Sea of Thieves.

by Joe Neate, productor ejecutivo Producer, Rare.

Conforme Sea of ​​Thieves se acerca a su tercer año en altamar, llega el momento perfecto para celebrar las muchas historias de valentía, audacia y… plátanos que han aparecido desde el lanzamiento del juego en marzo de 2018. Desde aventuras épicas y coloridos encuentros hasta sorprendentes secretos, la vida en Sea of ​​Thieves ha inspirado innumerables historias y ha sido una excelente plataforma para que nuestra querida comunidad forje amistades de por vida.

The Greatest Tales Never Told

Por esa razón, el día de hoy lanzamos nuestra nueva competencia, The Greatest Tales Never Told, para alentar a los piratas de todo el mundo a recrear su propia historia favorita en Sea of Thieves. Si te gustaría participar, graba un video contando tu aventura más memorable de manera creativa con las herramientas que te damos abajo. ¡Compártela a través de Instagram, Twitter o YouTube con el hashtag #SoTTalesContest! El video más creativo, lleno de suspenso y sorpresas, se llevará el maravilloso y codiciado tesoro:

Una PC para juegos MSI Trident X Plus 9SF-488EU

Tu pirata aparecerá en una publicación próxima de Sea of ​​Thieves.

Para ayudarte a crear tu crónica, revisamos nuestros recursos para ofrecerte una gran cantidad de material de apoyo de Sea of ​​Thieves, incluida una amplia variedad de arte del juego, ¡descárgalo ahora desde la página oficial del concurso! No te preocupes si no sabes armar una producción completa, pues creamos un filtro especial de Instagram de Sea of ​​Thieves para ti. ¡No olvides usar el hashtag #SoTTalesContest en tu historia de Instagram para que tu entrada tenga validez.

Así que, ¡participa en el desafío, cuéntanos tu mejor historia de Sea of ​​Thieves y disfruta de un barril entero de fantásticas aventuras piratas mientras esperas los resultados de la historia ganadora! La competencia se realizará del 22 de junio al 3 de julio. Conoce más detalles sobre cómo participar y consulta las bases en la página oficial del concurso.

Conoce la nueva tienda en línea de Sea of ​​Thieves

Si esta competencia despertó tu apetito por representar la vida pirata en las redes sociales, ¡lleva esta experiencia al mundo real con algunos productos de Sea of ​​Thieves! Hoy estrenamos la tienda en línea oficial, así que, visita seaofthieves.store para encontrar lo último en moda y en accesorios para piratas. Disfruta de un código de descuento de bienvenida WELCOME (válido hasta el 7 de julio de 2020) y obtén tu botín con hasta 15 % de descuento en la tienda de Sea of ​​Thieves.

Disfruta tus compras, comparte tu mejor experiencia y, ¡nos vemos en altamar!

¿Recién te integras a la comunidad de Sea of Thieves?

Únete a la diversión con Maiden Voyage, una experiencia tutorial guiada por la narración, separada de los modos Aventura y Arena. Si recién te integras, inicia tus viajes dentro de este escenario para aprender sobre el juego. Conoce más sobre Sea of Thieves en xbox.com/seaofthieves y en nuestra página de Steam o SeaofThieves.com para embarcarte en un viaje épico junto con una de nuestras comunidades de juego más acogedoras. Busca Sea of Thieves en Microsoft Store (Argentina, Chile, Colombia y México).