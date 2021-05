The Dungeon of Naheulbeuk supera las 100.000 copias vendidas, recibe nuevo DLC y traducción al Español

Ya está disponible el nuevo DLC para su excéntrico RPG táctico por turnos lleno de encanto y humor The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos.

La desarrolladora Artefacts Studio y la publisher Dear Villagers (ScourgeBringer, Recompile) se alegran de anunciar que ya está disponible el nuevo DLC para su excéntrico RPG táctico, The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos. The Ruins of Limis presenta una nueva y aterradora campaña que cuenta una historia sobre vampiros y nigromantes. Además, tanto el juego base como el DLC ofrecen traducción al español.

En cuanto a los precios, el DLC estará disponible en las tiendas Steam, EGS y GOG a partir de hoy por 9,99 USD | 113.99 MXN | 349.99 ARS, y también a partir de hoy el juego base contará con un descuento del 30% entre los días 25 y 28 de mayo en Steam, así como 25% de descuento durante una semana en GOG y EGS. Además, el DLC se proporcionará con una nueva Ultimate Edition que incluye el juego básico, DLC, pase de temporada, banda sonora y varios otros extras por 279.99 MXN | 1069.99 ARS. El DLC será lanzado junto a las versiones del juego base en las consolas PS4, Xbox One y Switch el próximo 24 de junio.

Ya disponible en PC a través de Steam, The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos es un RPG táctico por turnos lleno de encanto, humor y ¡desorganización! Liderando una compañía de héroes poco creíble, los jugadores se embarcarán en una aventura épica que combina la diversión, creatividad y el caos de una campaña de RPG de mesa en un mundo de fantasía épica con el desafío de los mejores juegos de rol tácticos, ofreciendo una aventura diferente a cualquier cosa que hayas jugado antes.

The Dungeon of Naheulbeuk

El universo de Naheulbeuk es una creación original del autor francés John Lang. Comenzó como una serie de comedia por audio muy popular que parodiaba juegos de rol, juegos de mesa y temas de fantasía heroica, ¡y ahora llega convertida en un videojuego!

«Estamos encantados con la recepción positiva que ha recibido The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos», dijo Guillaume Jamet, Director de Publicación de Dear Villagers. «Es un mundo locamente divertido en el que perderse por horas, y estamos muy felices ser parte de este proyecto.»

Características Principales de The Dungeon of Naheulbeuk:

Explora una enorme mazmorra llena de sorpresas , desde la cueva hasta los lujosos cuartos del malvado señor Zangdar, pasando por el parque de patinaje sobre hielo de los goblins y una taberna superanimada.

, desde la cueva hasta los lujosos cuartos del malvado señor Zangdar, pasando por el parque de patinaje sobre hielo de los goblins y una taberna superanimada. Juega con siete personajes de los RPGs clásicos que complementan sus habilidades entre si a medida que los subes de nivel: ¡el guardabosques, el elfo, el enano, el bárbaro, el mago, el ogro y el ladrón!

a medida que los subes de nivel: ¡el guardabosques, el elfo, el enano, el bárbaro, el mago, el ogro y el ladrón! Emocionantes batallas por turnos , con mecánicas de apoyo creativas entre los miembros del equipo.

, con mecánicas de apoyo creativas entre los miembros del equipo. Un bestiario expansivo (¡más de 100 enemigos!) Que te empuja a pensar de manera más táctica en cada pelea.

(¡más de 100 enemigos!) Que te empuja a pensar de manera más táctica en cada pelea. Los objetos ocultos y destructibles (incluidos los barriles de cerveza) con efectos de estado sorprendentes cambiarán el rumbo de la batalla para mejor… ¡o peor!

(incluidos los barriles de cerveza) con efectos de estado sorprendentes cambiarán el rumbo de la batalla para mejor… ¡o peor! Un sistema de dificultad adaptable: desde un modo historia accesible y divertido con combate simplificado hasta el «modo pesadilla» donde los errores tácticos más pequeños te llevarán a tu perdición.

Características Principales de Ruins of Limis:

Vive una historia de lo más divertida con más de 5 horas de contenido ambientado en el mundo del rol satírico de John Lang .

ambientado en el mundo del rol satírico de . Elige un bando y sigue una línea argumental con diferentes posibilidades en función de tus actos, situada en medio del conflicto entre un clan de nigromantes y un aquelarre de vampiros.

en función de tus actos, situada en medio del conflicto entre un clan de nigromantes y un aquelarre de vampiros. Lidera tu variopinto grupo de héroes en una aventura por una ruina infestada de zombis .

. ¡ Desbloquea habilidades mágicas espeluznantes y defiéndete de las criaturas de la noche!

y defiéndete de las criaturas de la noche! Sobrevive a once desafiantes enfrentamientos y frenéticos desafíos cronometrados .

. Completa la misión secundaria única de «Trollkenstein»,donde los héroes deben cazar diferentes partes del cuerpo de un troll para combinarlas creando un un impresionante ogro.

Para más información: https://dearvillagers.com