Tercera semana de la Liga Latinoamérica de League of Legends con All Knights puntero

All Knights lidera la tabla con cinco triunfos acumulados y una derrota. Por otra parte, Furious Gaming y Gillette Infinity se ubican en el segundo lugar de la tabla.

La LLA está más encendida que nunca y no deja de sorprender a los fanáticos. Los equipos que se consideraban de “tabla baja” pueden dar el batacazo a cualquiera de los líderes del torneo, tornando así más atractiva la competición de la LLA.

Sábado 4:

All Knights derrotó a Azules Esports: Peleaban el liderato, al minuto 3 Newbie atrapó a KreshtDoo y a pesar de curarse y utilizar el destello no logró evitar la primera sangre para los caballeros. Azules contestó con una emboscada al minuto 7 contra Jisu quien no pudo salvarse bajo su propia torre. El golpe definitivo llegaría al minuto 22, All Knights buscaba el Alma de Dragón mientras Azules quería impedirlo, pero no pudieron evitar el daño de los caballeros, ganando la pelea con un exterminio. Luego al minuto 19 All Knights se quedó con la victoria y con 9 asesinatos a favor, dragones y oro mantiene el liderato.

Victoria de Isurus Gaming sobre XTEN. El tiburón buscaba seguirle la pisada a los líderes del torneo, XTEN Esports logró una primera sangre en carril inferior que los aventajó para ir por el primer dragón, pero Isurus con una contraofensiva marcó 2 asesinatos; el tiburón se robó el heraldo que le permite derribar torres y superar en dragones. Las peleas lograron desviar la atención del Barón Nashor al minuto 26 para Isurus que conlleva en un exterminio. La experiencia del conjunto argentino fue clave para sentenciar la partida gracias a un Seiya imparable; 17 vs 6 asesinatos, Alma de Dragón y una diferencia de 10 mil en Oro.

Furious gaming derrotó a Pixel Esports. Pixel logra la primera sangre por un descuido de Baula al minuto 5, conquistaron los primeros 3 dragones superando al rival. Milagrosamente al minuto 23 la calavera impide que Pixel consiga su 4to dragón emparejando en asesinatos. Pasada la media hora el equipo argentino demostraba un juego sólido que dio vuelta la partida con el Alma de los océanos, Barón y un exterminio que sentencia la partida. 5 vs 13 asesinatos y 71 mil de oro.

Victoria de Rainbow 7 sobre Infinity Esports. R7 mostraba cada vez mejor nivel. La primera sangre llegó al minuto 7:25 donde Straight es emboscado por Josedeodo quien junto a Acce lograba el asesinato. De ahí en adelante la partida sería muy relajada para Rainbow 7 debido a que su rival no pondría demasiada resistencia. Al minuto 25 obtienen sin problemas el Barón Nashor y luego la partida, siendo el primer “Juego Perfecto” de esta LLA. Con 5 Asesinatos, todos los dragones, Barón y gran diferencia de oro.

Domingo 5:

Victoria para Furious Gaming vs Rainbow 7. En los primeros 10 minutos la calavera acertó el primer golpe al conseguir la primera sangre sobre Leza en el carril inferior. Pasaron los minutos y ambos conjuntos intercambiaron varias peleas y objetivos entre sí, aunque R7 se aventajó al derribar un inhibidor. El punto de quiebre fue al minuto 37 cuando ambos equipos decidieron conquistar el Barón que dio pie a Furious para remontar, obteniendo Barón y asesinatos. Con este objetivo cumplido cerraron la partida, con 12 Asesinatos a favor sobre 7.

Victoria de All Knights vs XTEN Esports. XTEN empezó jugando muy bien marcando 3 asesinatos para el minuto 7, pero All Knights sabe meter presión y cumplir objetivos. Parecía que ya estaba todo cantado porque XTEN llevaba la delantera con 14 muertes, pero el punto de quiebre fue a la hora de conquistar el Barón Nashor a favor de All Knights, que los posicionó para poder ganar la partida. Demostrando por que es considerado por los fans como el mejor equipo de la LLA y vigente campeón.

Victoria de Pixel Esports vs Azules. La primera sangre y dragón fue para Azules, pero Pixel en el carril inferior al minuto 6 logra 2 asesinatos marcando un juego temprano. “El equipo del pueblo” ya para la mitad de partida cuadruplicaba al rival en kills que los catapultó a destruir el Nexo rival ganando el juego. 14 vs 3, y 10 mil de diferencia en Oro.

Victoria de Infinity vs Isurus. Primera sangre para Infinity al igual que los Heraldos de la Grieta, que permitieron derribar torres rivales. La renovación de jugadores en el equipo mexicano mejoró mucho su nivel a la hora de las contiendas y objetivos a diferencia de la temporada anterior; se vio claramente esto cuando fueron por 2 Barón Nashor en ocasiones diferentes, aguantando una emboscada enemiga y sentenciando el juego con un exterminio. 17 asesinatos vs 11 y una diferencia de 10 mil en oro.

El torneo Clausura de la Liga Latinoamérica de League of Legends se transmite por los canales oficiales de Riot Games, ETC TV y TV Azteca, todos los sábados y domingos, desde las 14:00 horas CO y PE, 15:00 horas MX, 16 horas CL y 17 horas AR.