¿Cuáles son las tendencias que marcarán la primavera – verano 2021?

Los videojuegos, la cultura pop y lo kitsch, serán la inspiración principal en prendas y accesorios que marcarán la primavera – verano 2021.

Se acerca la primavera y es el momento ideal para saber cuáles son las tendencias que marcarán las prendas y accesorios en este 2021. Combinar colores es casi tan importante como la silueta de la prenda, esto evitará que tu look se vea plano o aburrido. Cada cambio de temporada nuevas tendencias aparecen, éstas existen gracias a los cazadores que viajan por el mundo recolectando un archivo visual con base en la arquitectura, las nuevas tecnologías, la política, la economía e incluso el arte.

Es importante que consideres que una de las ventajas de la moda es que no necesitas cambiar al 100% tu closet, basta añadirle un toque a tu look con alguna prenda o con un accesorio, siempre teniendo en cuenta una regla básica: nunca utilices más de 3 colores en todo tu atuendo. Cloe trae para ti las 7 tendencias guía para la temporada Primavera Verano 2021:

Tendencia Primavera Verano 2021

Futuristic retro: Esta tendencia es resultado de la combinación de elementos deportivos con prendas de sastrería o con un toque más formal. La paleta de colores está conformada por verdes, arena y acqua con acentos en naranjas, amarillos y café. En cuanto a prints, elige aquellos con degradados o rayas.

Kitsch Camp!: Esta tendencia se inclina hacia los gráficos del día a día y al arte pop; en sus prints encontrarás una gran carga de elementos visuales, diseño postmodernista, un aire divertido que recae en lo kitsch. Su paleta principal se conforma de azul, rojo, amarillo, verde, turquesa y oro con acentos en ocre y rosa mexicano.

Player One: Esta tendencia se inspira en la cultura del video gaming y del arte pop con siluetas juguetonas, colores artificiales y acabados brillantes. En cuanto a texturas, puedes encontrar efecto plastificado y terminados iridiscentes. Su paleta principal se conforma de colores amarillo, azul rey y gris verdoso, con acentos en azul, rosa y rojo.

Para los más conservadores:

Home Spun: El minimalismo con un giro rústico, esta tendencia se basa en conceptos como la longevidad, la sustentabilidad y la artesanía. Sus diseños son atemporales, hechos a mano con materiales naturales. Su paleta se conforma de tonos tierra con acentos en plata, oro, palo de rosa y amarillo pastel.

Romantic Poetry: Las claves principales de esta tendencia son los pliegues, las texturas y los arrugados suaves. Utiliza tintas vegetales y hace referencia a belleza de las margaritas con colores empolvados como beige – rosa, verde seco y acentos amarillos.

Indobali: Esta tendencia refleja un deseo por lo hecho a mano, presenta técnicas de tejido con siluetas contemporáneas. La clave está en las telas antiguas y los elementos vintage. Está pensada en quienes aman el estilo rústico étnico. Su paleta se concentra en los beige – arena con acentos en verde seco, naranja papaya y algunos rosas.

Sacred Geometry: Basada en la sastrería con prendas minimalistas holgadas en colores neutros, predominan las siluetas y figuras geométricas. La paleta es beige y negro con acentos en azules oscuros, palo de rosa y verde seco.

Con estas tendencias podrás elegir qué prendas y qué accesorios estarán en tendencia, ¡Atrévete a reinventar tu estilo!

