5 tendencias musicales en redes sociales que te permitirán conectar con un mayor número de usuarios en cualquier parte del mundo.

¿Cómo sería la vida sin música? Definitivamente no tan increíble como lo es ahora. No cabe duda que una de las cosas que más nos gusta de pasar horas navegando en redes, es descubrir nuevos ritmos o sonidos que agregar a nuestra próximas playlists, o que nos motiven a compartir con el mundo lo talentosos que somos, ya sea bailando o cantando.

Tendencias musicales en redes sociales

Por la razón que sea, nuestras canciones favoritas parecen estar en todo lo que más nos gusta de las redes sociales, desde challenges increíbles hasta los lips syncs que no podemos dejar de ver, pues de acuerdo con algunas de las principales apps de videos cortos, la música es el ingrediente perfecto para divertirnos en internet. Por esta razón, Likee comparte cinco tendencias musicales que están comenzando a inundar los mejores perfiles y a las que sin duda puedes sumarte para compartir tus mejores historias con la comunidad digital, atraer más followers y ¿por qué no? hasta descubrir algún nuevo talento.

¡Sorprende a todos con tu voz!

¿Mueres de ganas por compartir tus habilidades de canto pero aún no te has atrevido a hacerlo? El filtro #LaVozDeLikee pone a prueba tu talento y te permite cantar los grandes hits de tus artistas favoritos. Elige entre canciones como “Un año” de Sebastián Yatra o “Morado” de J Balvin para sorprender a tus fans con toda tu voz y carisma sobre el escenario en el que siempre has querido brillar.

¡Bella ciao!

Desde hace algunas semanas, esta canción no ha dejado de sonar por todas partes, pues gracias a su ritmo alegre y pegajosa letra, es imposible no querer tararearla durante todo el día, mucho menos quedarse con las ganas de bailar o darle la vuelta a este divertido challenge.

¡Únete al squad de talento!

Lo mejor de los videos cortos, es que puedes conectar con millones de personas a través de la música, por eso, si lo tuyo es bailar, componer o tocar un instrumento, la forma ideal de compartir tu talento es a través del desafío Squad Talent, el cual ha generado tendencia gracias a miles de usuarios y celebridades que lo han usado para sacar su lado más creativo y original.

¡Ai Se Eu Te Pego está de vuelta!

Si hay algo que la cuarentena no pudo quitarnos, fueron las ganas de celebrar la temporada de carnavales que anuncian la llegada del verano. Por ello, muchas personas han decidido subir sus mejores pasos de samba con el hashtag #BaileDeCarnaval, y de paso, han hecho que el famoso Ai Se Eu Te Pego, ¡vuelva a sonar con todo en la radio!

#YoMeQuedoEnCasa

Sin duda, una de las cosas que más extrañamos en estos meses es ir a un festival a cantar o bailar nuestras canciones favoritas, es por ello que miles de fans han utilizado todo tipo de objetos para sumarse al desafío de #ConciertoEnCasa, el cual nos recuerda que solo basta el track perfecto, y algo de creatividad, para divertirnos como si estuviéramos en primera fila del concierto de nuestras vidas.

¿Qué otras tendencias nos seguirán sorprendiendo durante los próximos meses? Aún no lo sabemos. De lo que sí estamos seguros, es que hoy es imposible divertirse en redes sociales si no fuera por la música.