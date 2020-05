Estreno temporada 2 de “The Umbrella Academy” el 31 de julio

Conoce el anuncio oficial del estreno de la temporada 2 The Umbrella Academy serie basada en las novelas gráficas y cómics escritos por Gerard Way.

Primera temporada de The Umbrella Academy

En el mismo día en 1989, cuarenta y tres niños nacieron inexplicablemente de mujeres sin ningún tipo de conexión entre sí, que el día anterior no presentaban signos de embarazo. Siete de ellos fueron adoptados por un billonario que decidió fundar The Umbrella Academy y prepararlos para salvar el mundo. Los seis treintañeros sobrevivientes se reúnen tras la noticia del fallecimiento de su padre y deben trabajar juntos para resolver la misteriosa muerte. Sin embargo, la distanciada familia comienza a fracturarse una vez más debido a sus personalidades y habilidades tan distintas, sin mencionar la inminente amenaza de un Apocalipsis mundial.

The Umbrella Academy

The Umbrella Academy está basada en las novelas gráficas y cómics creados y escritos por Gerard Way (My Chemical Romance), ilustrados por Gabriel Bá y publicados por la editorial Dark Horse Comics. La serie es producida por Universal Cable Productions para Netflix con Steve Blackman (Fargo, Altered Carbon) como productor ejecutivo principal y showrunner, y con productores ejecutivos Jeff F. King (Hand of God), Mike Richardson, Keith Goldberg, Gerard Way y Gabriel Bá.

Temporada 2 The Umbrella Academy

Anuncio oficial de fecha de estreno de The Umbrella Academy: Temporada 2 en Netflix

Para mayor información visita las redes sociales oficiales de The Umbrella Academy:

Acerca de Netflix:

Netflix es el principal servicio de entretenimiento por streaming en el mundo. Con una presencia que supera los 190 países, 183 millones de personas con membresías de pago disfrutan series de TV, documentales y películas en una variedad de géneros e idiomas. Los miembros de Netflix pueden ver lo que quieran, cuando quieran, en casi cualquier pantalla conectada a internet, y pueden reproducir, pausar y ver un título, sin publicidad ni compromisos.

Puedes seguir las noticias de la serie en las cuentas oficiales de Redes sociales:

Para más información: https://www.netflix.com/mx/