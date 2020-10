Ubisoft anuncia todos los detalles de la Temporada 2 de Hyper Scape y se estrenará la próxima semana, el 6 de octubre de 2020.

Ubisoft anuncia que la Temporada 2 de Hyper Scape™ se estrenará la próxima semana, el 6 de octubre de 2020. Esta Temporada, denominada “The Aftermath”, presentará una nueva arma, hack, modos de juego, Pase de Batalla y más por descubrir. Previo al inicio de la Temporada 2, los jugadores tendrán la oportunidad de participar en Project Tower, un evento especial que llegará a Hyper Scape el 4 de octubre a la 1:00 pm hora del centro de México y hasta las 2:00 pm hora del centro de México. Desde el inicio de la Temporada 1, se han visto fallas en las calles de Neo-Arcadia, insinuando algo fuera de control en el Hyper Scape. Es hora de que Prisma Dimensions enfrente esta amenaza de frente.

CONTENIDO NUEVO QUE LLEGARÁ CON LA SEGUNDA TEMPORADA

Durante esta temporada, los jugadores tendrán la oportunidad de descubrir un nuevo distrito y probar una nueva arma, el Atrax, que lanza explosivos pegajosos que detonan después de un cierto periodo de tiempo. Durante esta temporada, también llegará un Hack de edición limitada, el cual llegará a mitad de la misma, Platform, que permite a los jugadores liberar una plataforma horizontal útil para la navegación y ofreciendo nuevas oportunidades creativas.

A través de la Temporada 2, Hyper Scape también ofrecerá varios modos de juego nuevos, incluyendo Crown Rush Duo y Floor is Lava. El Hack Platform será clave para Floor is Lava, donde el suelo se verá convertido en mortal magma. Además de esos modos nuevos, la Temporada 2 verá el regreso de Crown Rush, Faction War y Turbo Mode, con más detalles que serán revelados más adelante en la temporada.

NUEVAS CARACTERÍSTICAS DE JUEGO

Para la Temporada 2, un sistema de ranking estará disponible, ofreciendo a los jugadores la forma de ver cómo se comparan con otros contendientes. El rango se formará en base a las diez mejores partidas de cada jugador – Bronce, Plata, Oro, Platino, Diamante y Campeón. Sólo las partidas que se juegan en Crown Rush Squad contarán para el ranking.





Como parte de los Modos de Tiempo Limitado que rotan, Crown Rush Solo estará disponible en la temporada con un giro: Second Chance. Second Chance ofrece a los jugadores la oportunidad de volver a aterrizar en la batalla cuando son eliminados muy temprano en la partida.

A partir de la Temporada 2, los jugadores recibirán un Regalo Diario cada día que jueguen Hyper Scape. El Regalo Diario puede incluir diferentes ítems, como puntos de batalla o cosméticos. Un nuevo Pase de Batalla con 100 niveles, gratuito y premium, estará también disponible, incluyendo nuevos trajes para Campeones, skins para armas, cápsulas para aterrizaje y mucho más.

NUEVO CÓMIC

Ayer, Hyper Scape y Dark Horse Comics publicaron la segunda edición del cómic de Hyper Scape, “HYPER SCAPE #1 The First Principle Part 2”. “HYPER SCAPE #1 The First Principle Part 2” es la segunda entrega de una serie digital gratuita que consta de doce cómics de diez páginas, los cuales serán estrenados de manera mensual. Ya está disponible en el sitio web de Hyper Scape así como en Dark Horse Digital, Comixology y otros sitios web de cómics digitales.

Estas son un par de las nuevas características que estarán próximamente disponibles en Hyper Scape, con más por descubrir cuando la Temporada 2 se estrene el 6 de octubre.

Hyper Scape es un battle royale vertiginoso y gratuito desarrollado por Ubisoft Montreal, que ya está disponible en PC, PlayStation 4 y Xbox One. La primera temporada de Hyper Scape, “The First Principle”, trae consigo nuevo contenido, nuevas características de Hyper Scape Crowncast y leyendas del juego. Ambientado en la ciudad virtual de Neo-Arcadia, hasta 100 jugadores deberán enfrentarse para convertirse en los campeones del Hyper Scape.

Hyper Scape está disponible para jugar gratis en PC, PlayStation 4 y la familia de dispositivos Xbox One, incluyendo el Xbox One X. Descárgalo aquí: https://ubi.li/YoJ87.

Para más información sobre la extensión Crowncast que te permite ganar recompensas en tu pase de batalla simplemente por ver transmisiones en Twitch y detalles sobre el trepidante Battle Royale, visita: https://www.ubisoft.com/es-mx/.

Para conocer lo último de todos los juegos de Ubisoft®, visita https://www.ubisoft.com/es-mx/