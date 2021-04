La línea Neo QLED 2021 de Samsung recibe la primera certificación «Eye Care» por VDE

Las televisiones Neo QLED 2021 se convirtieron en las primeras en recibir la certificación ‘Eye Care’ de VDE en Alemania.

Samsung Electronics acaba de anunciar que la línea Neo QLED 2021 recibió la primera certificación Eye Care (Cuidado de los ojos) de su tipo por Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE), un prestigioso instituto de certificación de ingeniería eléctrica en Alemania. Esta distinción destaca el compromiso de Samsung por mejorar la fiabilidad de sus televisores para los usuarios.

Todos los modelos QLED 2021 de Samsung que completaron las pruebas recibieron la certificación integral Eye Care, que incluye Safety for Eyes (Seguridad para los ojos), Gentle to the eyes (Gentil para los ojos), evaluaciones de nivel de parpadeo, uniformidad y fidelidad del color.

La certificación Safety for Eyes se asigna a productos con los niveles de emisión de luz azul, rayos ultravioletas y rayos infrarrojos que entran en el ‘Grupo exento’, de acuerdo con la clasificación de límites de emisión establecida por la International Electrotechnical Commission (Comisión Electrotécnica Internacional, IEC).

La certificación Gentle to the eyes demuestra que la cantidad de supresión de melatonina de un dispositivo cumple con el estándar de la International Commission on Illumination (Comisión Internacional de Iluminación, CIE).

IEC es una organización que establece y publica estándares internacionales para productos eléctricos, electrónicos y tecnologías relacionadas. La CIE es la autoridad internacional en luz, iluminación, color y espacios de color.

A través de la certificación, las televisiones QLED de Samsung también fueron reconocidos por cumplir con los estándares de uniformidad de calidad de imagen y fidelidad de color, elementos que evalúan el rendimiento de la presentación de contenido.

Yonghoon Choi, Vicepresidente Ejecutivo de Negocios de Pantallas Visuales de Samsung Electronics dijo: “Como líder mundial de la industria de televisores desde hace 15 años, Samsung se compromete con el desarrollo de productos que, además de ofrecer una excelente calidad de imagen, se centran en el ser humano.”

