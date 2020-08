Tecnologías que impulsan la inclusion de personas con discapacidad en México

Servicios como el 911 han incorporado tecnologías para la inclusión digital como los chat silencioso para que personas con discapacidad auditiva y/o vocal.

En un mundo que avanza a paso veloz en la adopción de nuevas tecnologías para la vida cotidiana, uno de los desafíos más importantes es la inclusión de las personas con alguna discapacidad, ya sea motriz, auditiva, visual u otra. Tan sólo en México, de acuerdo con las cifras oficiales al menos 7.7 millones de personas viven con alguna de estas condiciones, las cuales muchas veces limitan su calidad de vida.

“Afortunadamente, en la actualidad, existen emprendedores, organizaciones, instituciones, así como empresas privadas del ecosistema digital, entre otros, que están diseñado plataformas con una visión incluyente, enfocada en aplicar desarrollos nativos de la Nube, el Internet de las Cosas, y demás, que ayudan a resolver necesidades puntuales”, explica Raymundo Sánchez, Gerente Regional de Carbyne, líder mundial en soluciones para la gestión inteligente de llamadas de emergencia en tiempo real.

tecnologías que están impulsando la inclusión de personas con discapacidad en México

Con esto en mente, el experto comparte 3 de estas nuevas tecnologías que ya están siendo aplicadas en la medicina, la seguridad ciudadana y en la inclusión digital:

Robots asistentes

En 2010, Norberto Velázquez, un ingeniero mecatrónico de la Universidad Panamericana (UP) de Guadalajara, comenzó a construir un robot como hobby. Pocos años después ese pasatiempo daría origen a ROKI, un robot diseñado para ayudar a caminar de nuevo a las personas con paraplejía. Se trata de un traje exoesquelético con batería y computadora, que brinda la fuerza necesaria para caminar, con un soporte de hasta 101 kilogramos de peso. Actualmente, ROKI se encuentra disponible en una clínica de Guadalajara llamada “SIGUE: Fisioterapia Efectiva”, donde ya es un aliado en la rehabilitación de más de 35 personas.

2. Chat silencioso

Basada en la Nube y el Internet de las Cosas (IoT), la plataforma Carbyne se ha integrado al servicio del 911 en 18 estados del país, aportando la posibilidad de que personas con alguna discapacidad auditiva o de comunicación oral, puedan contar con un chat silencioso para reportar una emergencia de seguridad, médica, protección civil y/o servicios públicos desde su celular. Esta opción es completamente gratuita y permite al usuario comunicarse de primera mano para acelerar la ayuda desde los Centros de Emergencias.

Lo que pocas personas conocen, es que el uso de esta herramienta no requiere la instalación de ninguna aplicación, el usuario solo tiene que marcar al 911, en alguno de estos estados en activo, y el operador podrá tener una conversación vía chat de dos vías, cabe señalar que este chat no emite sonidos como los chats tradicionales, esto para no poner en riesgo la integridad de la persona, cuando ésta decide reportar un incidente. De esta forma se garantiza que la seguridad también sea inclusiva.

3. Teclado y mouse ‘smarts’

La UNAM ha diseñado el teclado IntelliKeys y el mouse SmartNav. El primero se configura mediante plantillas para las necesidades de cada usuario, se conecta vía USB y ayuda a cualquier persona con discapacidad física, visual o cognitiva que tenga dificultades con un teclado estándar. El segundo es un mouse manos libres, con software para hacer la función de clic y teclado en pantalla; utiliza una cámara infrarroja para el seguimiento de los movimientos de la cabeza, de un pequeño sensor en forma de anillo o de etiquetas grises. Así, el reflejo de la luz infrarroja vuelve al SmartNav, que envía instrucciones para mover el puntero del ratón.

“Si bien existe un gran camino por recorrer en la inclusión tecnológica de las personas con alguna capacidad diferente en México, herramientas como estas están ayudando desde hoy a la construcción de una comunidad incluyente, que garantice la igualdad de condiciones para mejorar la calidad de vida de todos los usuarios por igual”, concluye Raymundo Sánchez.

Para obtener más información, visite carbyne9-1-1.com.