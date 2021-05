Tecnología: un aliado esencial para mejores prácticas en la moda

Conoce sobre las soluciones y asociaciones que tiene la marca Epson en pro del talento mexicano y la conservación de la naturaleza.

Epson actualiza su línea de productos para proporcionar la mejor tecnología y calidad. En este sentido, uno de los sectores en los que más presencia ha tenido en los últimos meses es en el de moda, a través de la sublimación.

Para la marca japonesa, es muy importante empoderar a quienes innovan en la industria de la moda, y ejemplo de ello fue la presentación, en 2020, del Centro de Soluciones Textiles, en Brasil, considerado punta de lanza por la tecnología que ofrece al mundo de la moda, sumado a las distintas opciones de equipos que proporcionan a los diseñadores como la impresora de sublimación de tinta industrial SureColor® F10070H, que ofrece una extensa gama de colores, incluidas las tintas fluorescentes de color rosa y amarillo, permitiendo brindar productos con colores nítidos y brillantes.

Otros equipos que se suman a este fin son la SureColor® F170, la primera impresora de sublimación de tinta de 8.5 pulgadas de ancho para el escritorio, y las impresoras de sublimación SureColor F570 24” que permite desarrollar espectaculares aplicaciones en colores mate, y la SureColor F571 24” para aplicaciones con colores fluorescentes, soluciones exclusivas para sublimación que ofrecen confiabilidad, alta facilidad de uso y bajos costos operativos.

Sumado a esto, Epson, de la mano de importantes agentes de la moda en México, como Anna Fusoni, reconocida analista y crítica de moda, impulsa espacios para promover el talento nacional tales como MODAPREMIO by EPSON, concurso cuya 4ta edición se llevó a cabo los pasados 29 y 30 de abril y que este año se reinventó y se transformó en un evento 100% digital para adaptarse a la nueva realidad, en el que estudiantes, diseñadores, profesionales de la industria, coaches, expertos en este negocio y creativos de todo tipo, así como directivos de empresas y universidades de alto perfil se dieron cita para intercambiar conocimiento y experiencias.







Todas las propuestas concursantes fueron revisadas por el jurado evaluador compuesto por diversos expertos del gremio como Sofía Félix, Head of Fashion de Palacio de Hierro, René Marcov, diseñador de moda, Gerard Cortez, analista de moda Francelia Rodríguez, editora de The Fashion Network México, Daniel Andrade, diseñador de moda y ganador del Concurso Bee2Be by EPSON 2020, Bernardo Hernández, periodista de moda y Raphael Huerta, diseñador de moda, quien además presidió el jurado.

Además, a través de “Bee2Be by Epson”, la marca japonesa invita a la comunidad de la moda en México a proponer diseños de estampado inspirados en la Abeja Melipona, especie sin aguijón, originaria de nuestro país, que se encuentra en la Península de Yucatán y está en peligro de extinción. Dicho concurso está próximo a realizarse, y tiene la finalidad de impulsar el lado sustentable de la moda, en el que la tecnología es un aliado y apoyo, bases que Epson entiende y por las que ha desarrollado la tecnología de botellas EcoTank que son más duraderas, sustentables y económicas, y que se alinean a su visión medioambiental 2050, que busca reducir el impacto de sus productos frente al cambio climático.

Con estas iniciativas y equipos, Epson reitera su compromiso con el talento mexicano y la conservación de nuestra naturaleza, otorgando herramientas que permitan el desarrollo de la creatividad de la mano del cuidado y protección del medio ambiente.