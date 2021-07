¿Qué es la tecnología RFID y cómo está revolucionando los negocios de América Latina?

La tecnología de identificación por radiofrecuencia o RFID es un sistema de identificación, recolección y almacenamiento de datos relacionados a un objeto.

Si no has escuchado hablar de la tecnología de identificación por radiofrecuencia, seguramente si la has utilizado. Al realizar el pago automático en un estacionamiento atravesando la salida, pasar peajes sin detenerte en una autopista o incluso al comprar una camisa, es posible que hayas sacado provecho de la eficiencia que genera esta solución.

La tecnología de identificación por radiofrecuencia o RFID es un sistema de identificación, recolección y almacenamiento de datos relacionados a un objeto, los cuales se transmiten mediante ondas de radio. Las ondas de lectores o antenas se comunican con un microchip que puede estar montado sobre diferentes soportes como etiquetas, tags o tarjetas, captura la información y ésta es almacenada digitalmente.

Diferente a los códigos de barras, estos microchips cuentan con una gran capacidad de almacenamiento de datos, su tecnología hace que sean muy difíciles de duplicar, aumentando la seguridad para los negocios y la lectura de la información se hace instantáneamente y a distancia, sin necesidad de línea de visión.

En América Latina, esta tecnología lleva varios años como oferta en el mercado. Sin embargo, no era muy utilizada, ya que era asociada a altos costos. En los últimos cinco años, esta creencia se ha desvanecido entre los jugadores de las diferentes industrias, especialmente del sector retail, quien ha podido comprobar que hoy por hoy los costos de las etiquetas o tags han disminuido significativamente, permitiendo el desarrollo tecnológico de los negocios con tecnología RFID y dándole un nuevo auge a esta solución.

La tecnología RFID demuestra ser una gran herramienta para impregnar de eficiencia empresas de manufactura, almacenamiento y distribución, sector salud, así como el comercio minorista. Al no necesitar conexión directa entre un dispositivo y el objeto al que se la capturará la información y poder almacenar una gran cantidad de datos, el volumen de ítems que pueden ser leídos solo instalando las antenas adecuadas en un establecimiento, puede ser enorme; desde el nivel de ítem, pasando por productos en cajas hasta pallets, sin tener que abrir el contenido. Esto a su vez, se traduce en productividad de los trabajadores, visibilidad de los procesos, eficiencia en las operaciones y trazabilidad de toda la cadena de suministro.

La transformación de estas cadenas de suministro está marcando el comienzo de una nueva era de transparencia y gestión en tiempo real y de principio a fin. La integración de etiquetas y lectores de identificación por radiofrecuencia (RFID), ayuda a automatizar los procesos de inventario, agilizar los flujos de trabajo y acelerar las líneas de producción. Las soluciones RFID también pueden complementar e integrarse con soluciones emergentes de visión artificial y análisis prescriptivo para aumentar la precisión y confiabilidad de los procesos y pronosticar la demanda con mayor precisión. Otros procesos que se ven beneficiados por esta solución son el control del inventario, control de calidad, recepción, almacenamiento y distribución de mercancía, e incluso, la experiencia de compra y de pago en tienda de los clientes. Toda esta eficiencia se refleja directamente en la imagen de marca de las compañías.

Las empresas de la región son cada vez más conscientes de esta tendencia. Por ejemplo, Procter & Gamble y Avon en Brasil están utilizando RFID para marcar los envases con etiquetas para tener la visibilidad de sus productos en almacenamiento y distribución. Levi Strauss en México, está controlando los jeans y otras mercancías en los almacenes para mayor visibilidad del inventario. Renault en Argentina está utilizando la tecnología de sistema de localización en tiempo real por medio de RFID para tener trazabilidad de sus automóviles. Crystal en Colombia, implementó tecnología RFID para identificar sus prendas para mayor visibilidad del inventario y poder dar una experiencia rápida a sus clientes en sus instalaciones. En Argentina, la empresa prestadora de servicios de salud, Swiss Medical Group, utiliza esta tecnología para rastrear todos los uniformes y ropa de cama de sus hospitales y entidades de atención. Y así, se encuentran varios casos en el mercado que son dignos de ser llamados líderes tecnológicos por su visión futurista.

De la misma manera, la apertura que están teniendo estas empresas hacia la solución, significa una gran oportunidad de negocio para los proveedores y distribuidores tecnológicos. Todas aquellas empresas que se han especializado en este tipo de tecnología han experimentado un gran crecimiento con la oferta de RFID al mercado. Incluso, empresas de experiencia en la industria como Zebra Technologies, han desarrollado programas de especialización en RFID para sus canales de distribución, apoyándolos en sus planes de crecimiento y ayudándoles a aprovechar el apogeo de esta tendencia.

En la era de la industria 4.0, es fundamental para las empresas escalar hacia el uso de tecnologías que les permita tener operaciones más rápidas, flexibles y controladas para cumplir con las fluctuaciones de la demanda. El acceso que pueden tener actualmente las empresas de la región a soluciones que antes parecían inalcanzables, abre todo un mundo de posibilidades para impulsar el desarrollo de los negocios, los diferentes sectores y la economía, para acercarse a las más efectivas soluciones y tendencias tecnológicas globales.

Para más información: https://www.zebra.com/es/es.html