Nuevos teclados Z15 y Z20 de EVGA con distribución de teclas en español ¡ya están disponibles!

EVGA anunció la llegada a América Latina de sus teclados Z15 y Z20 con distribución de teclas en español, brindando a los jugadores entusiastas nuevas opciones que permitan mejorar su experiencia de juego sin tener que cambiar a la distribución de teclas en inglés que utilizan la mayoría de los teclados de alta gama del mercado.

Teclado EVGA Z15

El teclado EVGA Z15 es la opción ideal para que actualices a la última generación de tecnologías a un precio accesible, contando con un procesador ARM de 32 bits que permite alcanzar una tasa de reporte de 4KHz para registrar tus pulsaciones hasta cuatro veces mas rápido que un teclado para juegos tradicional, junto a interruptores mecánicos intercambiables Kailh Speed Silver Linear o Kailh Speed Bronce Clicky para elegir la sensación de tipeo que prefieras y así lograr la mejor experiencia de juego posible. Además, posee una rueda de volumen para un control más sencillo durante las partidas de tu juego favorito, y teclas multimedia para interactuar de forma rápida con la música de fondo que elijas escuchar.

Teclado Z20 de EVGA

La otra opción con distribución en español que ofrece EVGA es su teclado emblema Z20, el cual al igual que el Z15 posee un procesador ARM de 32 bits para alcanzar una tasa de reporte de 4KHz, aunque en este caso utiliza switchs opto-mecánicos, permitiendo elegir entre variables Lineal y Clicky para que el usuario obtenga la experiencia más adecuada para sus gustos personales.

Una novedad del teclado Z20 de EVGA es su sensor de tiempo de vuelo, que permite saber si el usuario se encuentra utilizando la PC o no, y en base a dicha información permite establecer opciones para suspender automáticamente la PC cuando no esté en uso, y despertarla automáticamente cuando el usuario regrese, ahorrando energía al evitar que se mantenga encendido el sistema si no se lo está utilizando.

Otras características interesantes del Z20 incluyen 5 teclas macro configurables, una rueda de control de volumen mas teclas multimedia para controlar la música sobre la marcha sin salir de la partida, un jack de audio de 3.5mm para conectar auriculares con cable corto, y un puerto USB 2.0 adicional para conectar fácilmente otros dispositivos.

Software EVGA Unleash RGB

Para aprovechar al máximo sus productos, EVGA lanzó el software EVGA Unleash RGB, el cual permite configurar la iluminación RGB tecla por tecla de sus teclados y realizar asignaciones de teclas personalizadas tanto en el Z15 como en el Z20. Además en el modelo Z20 permite configurar sus teclas macro, la iluminación de su barra lateral, y el comportamiento en base a la detección del sensor TOF, ofreciendo una gran cantidad de personalizaciones para tu teclado.