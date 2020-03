Estreno «Te doy la vida» el 23 de marzo por las estrellas

Te doy la vida, narra la historia de dos familias que se conocen a raíz de una situación médica que afecta a Nicolás, hijo adoptivo de Elena, y Ernesto.

Te doy la vida, nueva producción de Lucero Suárez, protagonizada por José Ron, Eva Cedeño y Jorge Salinas, es la historia de un mecánico, cuya vida dará un giro radical, después de enterarse de que es padre de un pequeño con un padecimiento que pone en riesgo su vida.

Sinopsis

Te doy la vida narra la historia de dos familias que se conocen a raíz de una situación médica que afecta a Nicolás (Leonardo Herrera), hijo adoptivo de Elena (Eva Cedeño), y Ernesto (Jorge Salinas). Elena, Ernesto y Nicolás eran una familia feliz, hasta que Nicolás es diagnosticado con leucemia.

La historia inicia cuando la familia se encuentra en una situación desesperada. Nicolás necesita urgentemente un trasplante de médula, tras haber recibido varias sesiones de quimioterapia, pero ninguno de los miembros de la familia adoptiva es compatible con él, por lo que Ernesto y Elena, se ven en la necesidad de encontrar a los padres biológicos de su hijo. No encuentran a Sofía, la madre, pero dan con una amiga cercana. Ella les proporciona los datos de Pedro, advirtiéndoles que él no tiene conocimiento de que tuvo un hijo ya que Nicolás es el fruto de un encuentro casual entre Pedro y Sofía; ella como no quería ningún compromiso con él, se lo ocultó y al nacer el niño, lo dio en adopción.

Te doy la vida también cuenta con las actuaciones de Erika Buenfil, César Évora, Nuria Bages, Omar Fierro, Oscar Bonfiglio, Camila Selser, Arturo Carmona, Daniela Perea, Ricardo Margaleff, Gloria Sierra, José Manuel Lechuga, Ara Saldívar, Octavio Ocaña, Dayren Chávez y Mike Biagio, entre otros.

Te doy la vida es una adaptación de Lucero Suárez, Carmen Sepúlveda, Edwin Valencia y Luis Reynoso, dirigida por Sergio Cataño y Nelhiño Acosta.

«Te doy la vida», tema musical de esta nueva telenovela, es de la autoría de Eduardo Murguía, Leonel García y Mauricio Arriaga. Lo interpreta Leonel García.

Se estrena el lunes 23 de marzo a las 18:30 horas, por las estrellas.

