Taika Waititi afirma que Apple necesita mejorar los teclados de sus Mac

¿Qué necesitan las siguientes generaciones de guionistas? Según Taika Waititi, ganador del Oscar al Mejor Guión Adaptado por JoJo Rabbit, un mejor teclado para las Mac.

Tal y como recupera Variety, Waititi, al ser entrevistado por la prensa luego de haber recibido su galardón, expresó que los teclados de Apple cada vez han empeorado, indicando que es imposible teclear apresuradamente en ellos.

«Hacen que quiera regresar a los PC, porque los teclados de PC te responden mucho mejor», remarcó el director. Luego de pedir que aquellos reporteros que usasen una PC alzasen la mano, Taika Waititi continuó «ustedes saben de lo que hablo, es mucho mejor teclado».

Aseguró que los teclados de las Mac de Apple son «horrendos», esto a pesar de que la firma de Cupertino, en cada nueva generación, afirma que son lo más moderno y reciente del mercado.

