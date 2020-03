Recomendaciones para hacer el súper de manera sencilla ante una contingencia

Conoce una serie de recomendaciones para la población en materia de compras en línea, en caso de entrar a una etapa de contingencia.

Photo: EdZbarzhyvetsky / Depositphotos ​

A medida que la epidemia del coronavirus se extiende a nivel global, crece la incertidumbre ante la inminente propagación en territorio mexicano. Por tal motivo, y ante la cantidad de desinformación en redes sociales y plataformas de mensajería instantánea, la población comienza a tomar medidas precautorias que muchas veces van más allá de lo realmente necesario.



De acuerdo con un estudio realizado en Estados Unidos por Coresight Research, casi la mitad de los usuarios de internet (47.2%) dijeron estar evitando centros comerciales y tiendas de conveniencia, mientras que aproximadamente 74.6% afirmaron que se alejarían de las tiendas físicas en caso de que el brote avance. Un fenómeno similar podríamos vivir en México.

Ante un posible escenario de contingencia, las necesidades del hogar aumentarán al mismo tiempo que las actividades comerciales disminuyan en exteriores. En este caso, es muy probable que la población recurra a las compras en línea para abastecerse de los productos básicos para su alimentación e higiene personal.



En Jüsto estamos preparados para enfrentar una contingencia y compartimos con todos los usuarios una serie de recomendaciones para poder enfrentar esta situación de una manera más sencilla y eficiente:



1.Evita salir a la calle.

Ante una contingencia, la forma más sencilla y segura de hacer tu súper será comprando en línea. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la probabilidad de que una persona infectada contamine artículos comerciales es baja, y el riesgo de contraer el virus por contacto con un paquete que haya sido manipulado, transportado y expuesto a diferentes condiciones y temperaturas también es bajo.

En caso de que no tengas alternativa y tengas que salir, asegúrate que la tienda a la que vayas haya tomado las medidas necesarias para mantener saludables tanto a los clientes como a su personal.



2. Compra sólo lo necesario.

No es necesario abarrotar tu despensa de cosas que probablemente no necesitarás una vez que pase el periodo de contingencia. Por ejemplo, no es necesario comprar más de 2 paquetes de papel higiénico. Esto ayudará a evitar el desabasto de productos básicos. Considera que es probable que algunos comercios racionalicen ciertos productos ante la excesiva demanda.



3. Planea bien tus compras.

Hablemos de tiempos y cantidades: hacer tu súper en línea te ayudará a programar las fechas y tiempos de entrega con la anticipación suficiente para garantizar que nunca falte nada en tu despensa. No es práctico llenar tu refrigerador de comestibles que pudieran descomponerse o perder sus nutrientes al estar ahí mucho tiempo.



4. Ten paciencia.

Se espera que Evalúa tus necesidades y haz tus pedidos con 3 o 4 días de anticipación, así si tu compra llega tarde, no afectará tanto tu dinámica en casa.



5. Cuidado con los fraudes y engaños.

Ten cuidado al hacer compras de productos increíbles que te ofrezcan una solución o te garanticen resultados “increíbles”. Es el caso de miles de ofertas y vendedores que se quieren aprovechar de una situación como esta para vender más caro de lo que en realidad cuesta.

Compra en canales oficiales y si por alguna razón necesitas comprar artículos más allá del súper, revisa que no cobren más de lo normal. Evalúa si los hábitos básicos de higiene son suficientes para no caer en gastos excesivos.



6. Higiene de los productos.

Como en toda compra, te recomendamos lavar muy bien los alimentos frescos, carnes y pescado, y desinfectar las verduras antes de prepararlos.

Si crees que la superficie de algunos productos físicos pueda estar infectada, límpiala con desinfectante común para matar el virus y así estarás protegido.

“Ante un posible escenario de aislamiento, los pedidos en línea serán una cuestión de necesidad, no de conveniencia”, comenta Ricardo Weder, CEO y fundador de Jüsto. “El punto no es si va a suceder o no, sino más bien de cuándo y por cuánto tiempo; por eso en Jüsto nos hemos preparado para el adecuado manejo y entrega de alimentos, mercancías y procesos de nuestro personal, para asegurarnos de contar con el mayor índice de higiene y seguridad posible”.

¿Qué estamos haciendo en Jüsto?

En Jüsto, la salud y la seguridad de nuestros clientes y todos los que conforman el equipo es la prioridad número 1. Es por eso que hemos actualizado nuestros protocolos de salud e higiene, además hemos implementado acciones adicionales de prevención ante el brote por coronavirus (COVID-19).



Higiene reforzada = entregas seguras: Todo el equipo de pickers, repartidores y justicieros hemos fortalecido y adoptado medidas que incluyen: capacitación para la detección de posibles cuadros infecciosos, lavado de manos obligatorio en cada etapa del proceso de entrega, desinfección exhaustiva de las diferentes áreas y materiales como son: mesas, cámara fría, cajas y autos; entre otras.

Jüsto está para ayudarte: Entendemos que la vida asegurar que podremos garantizar el servicio y mantener la calidad en todo momento durante este periodo.

¿Qué puedes hacer tú?

Cuidar la salud y seguridad de nuestros seres queridos requiere de un gran esfuerzo en conjunto. No entres en pánico. Recuerda que lo más importante es siempre mantener la calma. Planea y anticipa tus compras. Ten paciencia, evalúa tus necesidades y haz tus pedidos con 3 o 4 días de anticipación.

Te sugerimos seguir los consejos de la OMS para prevenir cualquier tipo de contagio. Es muy sencillo:



Lávate las manos a fondo y con frecuencia con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

Mantén una distancia mínima de 1 metro con cualquier persona que tosa o estornude.

Evita tocarte los ojos, la boca o la nariz.

Si crees que una superficie puede estar infectada, límpiala con un desinfectante común.

Mantente al día de la información más reciente a través de las autoridades de salud pública a nivel nacional y local.

Cúbrete la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel al toser o estornudar. El pañuelo usado debe desecharse de inmediato.

Permanece en casa si no te encuentras bien.

¿Qué podrás encontrar en Jüsto?

Jüsto.mx es el primer supermercado 100% digital en la Ciudad de México que, gracias a la tecnología, ha creado un nuevo modelo operativo donde las personas pueden disfrutar de un catálogo de más de 4,000 productos de productos alimenticios frescos, hasta productos de higiene personal y limpieza a costos razonables.

Tienen todo lo que necesitas para tu hogar o tu negocio: productos de consumo, de cuidado personal, para el hogar y la limpieza y por supuesto frutas, verduras, carnes y pescados, siempre frescos.

Al hacer un pedido en Jüsto, ya sea a través de las aplicaciones móviles o en línea, estás apoyando su compromiso con el medio ambiente, ya que contribuyes a reducir el número de autos que circulan camino al supermercado, a reducir el uso de plásticos y a disminuir considerablemente la merma, que en un supermercado tradicional puede llegar a ser de 30 a 35 por ciento.

Con información de: eMarketer, Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) y la OMS.