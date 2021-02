Vencen Jefes a Bucaneros en el «Súper Bowl» de lo más comprado en Mercado Libre

Los usuarios de Mercado Libre ya decidieron cuál es su equipo favorito y en esta ocasión los jefes vencieron a los bucaneros en lo más comprado para el Súper Bowl LV.

Una temporada más de la NFL está por concluir con el Súper Bowl LV, en el que se espera uno de los duelos más emocionantes de los últimos años: por un lado, el mejor quarterback de la temporada, Patrick Mahommes II, guiará a los Jefes de Kansas City hacia el bicampeonato, mientras que Tom Brady, al frente de los Bucaneros de Tampa Bay, buscará ser el primer jugador en ganar 7 súper tazones para convertirse en la máxima leyenda de los emparrillados.

De acuerdo con Mercado Libre, la plataforma de comercio electrónico más grande en el país, los 4,200 productos disponibles en el sitio de los jefes de Kansas City, se han vendido 47% más que los 4,300 artículos de los bucaneros durante todo el mes de enero. Sin embargo, ha sido el equipo de Tampa Bay el que ha experimentado el pico más alto de ventas con +850% el 24 de enero, justo cuando se dio a conocer que regresarían a esta instancia después de 18 años; en el mismo día, los jefes crecieron 421% respecto al promedio de los demás días del mes.

Con The Weekend para el show de medio tiempo, el escenario no podría ser mejor para presenciar uno de los mejores episodios de este deporte, y aunque este año no podremos armar la parrillada con nuestros amigos como estábamos acostumbrados, nada nos quitará la emoción de disfrutar de la adrenalina de este súper domingo. Pensando en ello, Mercado Libre comparte los artículos indispensables para disfrutar de la gran final de la NFL:

Los jerseys de los protagonistas

Jefes y bucaneros están a un solo juego de pasar a la historia. Es por esta razón que los jerseys de Kansas y de Bucaneros no podrán faltar este domingo, en especial para los aficionados de Tampa Bay, quienes ansían ver a Tom Brady consagrarse como el más grande de todos los tiempos con los colores de su equipo.





Memorabilia del partido

Incluso antes de la patada inicial, el Súper Bowl LV ha sido considerado un juego histórico, por lo que memorabilia como tablas de cortar o sudaderas de este juego son algo que valdrá la pena tener, ya sea por el recuerdo o para agregarlo a las repisas de nuestra colección personal.

Los cubrebocas

Ya son parte de nuestro día a día, y por supuesto no podían escapar de la fiebre por el gran juego. En Mercado Libre, puedes encontrar mascarillas tanto de Kansas City como de Tampa Bay , para estar bien protegido ese día.





Para después del juego

La pasión por el football sigue aún después de haber terminado el partido y dado que esta vez no podremos salir a la calle para festejar con otros aficionados, podemos entretenernos en casa con juegos como dominó de los bucaneros o con este cubilete de los jefes .

También, esta bandera de los jefes es perfecta para apoyar a tu equipo desde tu auto.

Para el medio tiempo

El Súper Bowl es el único juego donde el medio tiempo es verdaderamente espectacular. Este año, será The Weekend quien tome la cancha del Raymond James Stadium para poner a los fans a bailar con los temas de After Hours , su álbum más reciente. Además, hay rumores de que Daft Punk hará una aparición sorpresa para interpretar I feel It Coming.

Recuerda que todo lo necesario para vivir tu pasión por la NFL y tu deporte favorito lo puedes encontrar en Mercado Libre con envíos gratuitos en compras a partir de 299 pesos, a toda el país y en menos de 24 horas. Además, puedes contar con el beneficio de compra protegida que garantiza la devolución de tu dinero si no estás satisfecho con tu entrega. ¡Ahora sí a esperar la gran final!