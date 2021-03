Starbucks: Mujeres que cultivan la resiliencia

Día Internacional de la Mujer 2021: Las mujeres siempre han sido fundamentales en el viaje del café dentro de Starbucks.

Desde su fundación, Starbucks se ha dedicado a crear no sólo oportunidades, sino igualdad de oportunidades. La marca cree firmemente en poner a las (los) partners en primer lugar e invertir en su éxito y bienestar, y en crear una cultura donde todas (os) sean bienvenidos.

Las mujeres siempre han sido fundamentales en el viaje del café dentro de Starbucks. Durante el Día Internacional de la Mujer, la marca reconoce su valentía, resiliencia, empatía y pasión con las que, durante más de dos décadas, han viajado, mano a mano, en una travesía de grandes desafíos y aprendizajes, llevando el café de la tierra a las rutinas diarias de las (los) clientes mexicanas (os). Estas son algunas historias de éxito de partners mujeres en la compañía, cómo han cultivado su relación con el café, su vida personal y profesional para impactar positivamente a sus familias, equipos y comunidades.



Superar los obstáculos en equip

Vanessa Carreño se unió al equipo de Starbucks hace 16 años. Desde entonces, su crecimiento personal y profesional ha estado marcado por grandes retos que ha afrontado siempre con gran resiliencia. Inició su trayectoria como barista y hoy es gerente de distrito en Azcapotzalco y Estado de México, y dirige un equipo de 13 personas; ha recibido cinco reconocimientos por su excelente desempeño y cree que el trabajo en equipo ha sido fundamental al interior de la organización para superar grandes obstáculos personales. “Me encanta saber que he dejado huella entre mis equipos de trabajo, que sin duda me han alentado a continuar trabajando personalmente para ser una partner que puede aportar valor al resto del equipo”.

Contar con una red de apoyo y el respaldo de otras partners ha sido pieza clave para el desarrollo profesional y personal de un gran número de mujeres en Starbucks. “Saber que no estamos solas, que tenemos una red de apoyo donde se reconocen y nutren nuestras habilidades, es fundamental para el desarrollo conjunto de las mujeres en una organización”, considera Montserrat Zea, gerente de Distrito de Monterrey y Tamaulipas, quién también fue reconocida en 2019 como gerente de Distrito del Año.





Para Mildred Nuñez, una promoción no estaba en el radar cuando le pidieron cubrir una Gerencia de Distrito de forma temporal. Durante sus primeros meses en el cargo quedó embarazada y vivió momentos de incertidumbre por no saber cómo tomarían otras (os) partners la noticia. Hoy, Mildred continúa en su cargo con 12 tiendas bajo supervisión en Cancún, y un equipo conformado en un 75% por mujeres. “Las mujeres somos fuertes, poderosas y creativas, inyectamos un balance natural en el mundo del café, donde hasta hace algunos años no teníamos mayor presencia”.



En México, la compañía continúa mejorando y fortaleciendo los programas de reclutamiento y capacitación para fomentar un desarrollo personal y profesional igualitario. Estos programas se basan en un criterio de no discriminación que permite a la empresa contratar a las (los) partners más talentosos, sin importar su edad o género.



Bajo este enfoque, hoy en día el 56% de gerentes de tiendas son mujeres, y de ellas, el 90% han sido promovidas en los últimos dos años. Este 2021, Starbucks lanzará en México nuevas iniciativas enfocadas en el desarrollo de partners mujeres en puestos ejecutivos y gerenciales.

Consuelo Rogel es una de las partners que han sido promovidas en los últimos dos años. Se convirtió en gerente de distrito y ahora tiene 20 tiendas a su cargo. “El crecimiento que he tenido en Starbucks me ha permitido posicionarme como una partner que nutre el desarrollo de los equipos, conocer a mucha gente y ahora, en medio de la pandemia, tener las herramientas para equilibrar a los equipos y aumentar el cuidado de las (los) partners”.



Guardianas del café



Uno de los objetivos globales de Starbucks es empoderar cada vez a más mujeres, jóvenes y adultas mayores. Estela Rodríguez, de 70 años, comenzó a trabajar como barista hace tres años. Para ella, el empoderamiento no está en el orden jerárquico, sino en mostrar que las mujeres son capaces de cualquier cosa. “El empoderamiento nos ha costado muchos años, las mujeres hemos tenido que demostrar que somos la columna vertebral de las familias y que podemos hacer todo lo que hacen los hombres”.



Como Estela, otras partners ven en las mujeres una gran capacidad de adaptación, resiliencia y pasión por transmitir la cultura del café, y de velar por el crecimiento y desarrollo de sus equipos. Jaqueline Velarde, embajadora de café de Starbucks México, destacó que “en todo momento busco mantener vigentes mis conocimientos y habilidades en temas de café, a la vez de fortalecer la capacidad de adaptación y apoyar al equipo constantemente”.

Para Aranzazú Cazares “convertir la experiencia de nuestros clientes en algo positivo, ha sido uno de los mayores logros profesionales que he tenido. Siempre buscamos un entorno laboral de crecimiento y una auténtica transmisión de cultura por el café”.

Incluso, en medio de la pandemia global por el nuevo coronavirus, para Margarita Falcón, gerente de distrito, trabajar para ser un ejemplo de crecimiento profesional, de empatía y pasión, es indispensable para alentar a otras mujeres a luchar por sus sueños en medio de una coyuntura incierta.

“Gracias a la capacidad que tenemos las mujeres para comunicar nuestras emociones y sentimientos, es que nos hemos convertido en guardianas del café, en portadoras de una gran pasión que transmitimos a través de historias alrededor de la bebida y de nuestra organización”, señaló Blanca Martínez, gerente de distrito en San Luis Potosí y Zacatecas.

“Hemos vivido la pandemia con muchas emociones y momentos de quiebre. A un año, ya estamos adecuadas (os) a esta ‘nueva normalidad’, y el apoyo de la compañía fue clave”, señaló Guadalupe Ibarra, gerente de distrito.

Todos los días Starbucks se propone ser un tipo diferente de compañía que defiende su misión y valores, con el objetivo de brindar un tercer espacio que sea acogedor para todas (os). Starbucks reconoce que la creación de un lugar de trabajo aún más diverso y equitativo significa que aún queda mucho por hacer, la marca está comprometida en tomar más medidas para lograr un cambio tangible y duradero.

