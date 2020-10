Starbucks celebra el Día Nacional del Médico en México

Starbucks continúa rindiendo homenaje a doctores/as y a aquellos que luchan cada día en la primera línea de respuesta para mantener a salvo y seguras a nuestras comunidades del país. A manera de agradecimiento por su valentía y servicio, este 23 de octubre, Día Nacional del Médico, Starbucks México servirá café del día gratis a todos los doctores/as y también les regalará galletas conmemorativas de edición limitada en tiendas participantes y hasta agotar existencias.

Día del Médico starbucks

Para Pablo Martin Mendoza, partner (colaborador) y gerente distrital de Acapulco, Guerrero, ha sido muy importante apoyar a los profesionales de la salud. “He tenido la oportunidad de agradecer a doctores/as clientes de Starbucks y a mi hermana, quien es médico. Ella me cuenta las horas extenuantes que trabajan todos sus compañeros, y eso me inspiró a llevar alimento y café a los hospitales de Cuernavaca y Acapulco con mi equipo, como muestra de nuestro apoyo. Agradezco a todos los doctores/as que día a día se preocupan por la salud del resto de las personas, externo mi orgullo y respeto por el gran ejemplo de vida que me dan a través de su profesión, son unos verdaderos héroes”.