Spotify creó un The Weeknd de Inteligencia Artificial en su experiencia inmersiva “Alone with Me”. ¡Experimenta por ti mismo la experiencia de IA!

Te compartimos esta información para los fans de The Weeknd en México, que actualmente es el segundo país con más oyentes del cantante al mes y, en el caso de CDMX, es la principal ciudad en el mundo con más oyentes mensuales.

The Weeknd de Inteligencia Artificial

Una vez más, Spotify le proporciona a los fans una forma súper personalizada de experimentar el álbum After Hours de The Weeknd, el cual fue aclamado por la crítica y ha registrado más de 2.6 mil millones de streams en la plataforma. Spotify creó “Alone With Me”, una experiencia inmersiva de IA (Inteligencia Artificial) por medio de un micrositio alimentado por datos de escucha. Diseñado con IA, el mundo al que los fans se transportarán contiene una versión muy realista de The Weeknd, con quien podrán sostener una plática personalizada. El pasado marzo, con motivo de celebrar el nuevo álbum de The Weeknd, Spotify se alió con el cantante y XO/Republic para darle a los fans una mirada personal de las canciones durante una exclusiva fiesta remota para escuchar el material, seguida de una sesión de preguntas y respuestas.

La experiencia del micrositio de Spotify “Alone With Me” te atrae hacia el paradigma de After Hours, donde The Weeknd comienza por agradecerte personalmente por ser un fan. La conversación es realmente personalizada. The Weeknd se dirige a cada uno de sus fans por su nombre y les cuenta cómo ha sido su escucha durante los años – su canción favorita de The Weeknd, el año que comenzaron a escucharlo, y más. Después, la experiencia se torna en una íntima, aunque dinámica sesión de escucha de After Hours, algo que queda entre el fan y The Weeknd. En línea con el álbum, el alter ego de The Weeknd After Hours es retratado de forma innovadora e inesperada, sumergiendo a los fans en una experiencia única, accionada por sus propios datos de escucha.

Así funcionará:

Primera Parte: Una Conversación Cuando entres a la experiencia por medio de Spotify, el sitio calibrará una versión realista de The Weeknd usando inteligencia artificial. Basado en tus datos de escucha, The Weekend podrá ver cómo ha sido tu streaming de su música a lo largo de los años – tu canción favorita suya, el año en el que empezaste a escucharlo, y más. La experiencia mostrará a The Weekend agradeciendo a sus fans por su apoyo, sumergiéndolos en una experiencia única alimentada de sus propias estadísticas de escucha.



Segunda Parte: Una Experiencia de Escucha Esta parte de la experiencia mostrará a un The Weekend de cuerpo completo, valiéndose de inteligencia artificial y tecnología de mapeo 3D. Junto a The Weeknd, los fans escucharán tres de las principales canciones del reciente álbum en un espacio ambientado por los visuales de After Hours. La dinámica experiencia le permitirá al usuario ver e interactuar con la pantalla mientras The Weekend cambia de posición – ya sea que esté caminando, sentado en una silla o mirándote directamente a los ojos.



Spotify hizo que esto cobrara vida utilizando fotografías, metraje existente y grabaciones de audio del cantante, junto con los datos de escucha individuales que crean la experiencia personalizada para cada usuario. Con la combinación de datos de escucha de Spotify y tecnología de IA, el servicio de streaming logró conectar a The Weeknd con sus fans como nunca antes lo habían hecho.

Esta revolucionaria experiencia digital llevará a los fans al universo de After Hours, permitiéndoles interactuar con la música de una manera totalmente nueva e íntima.

Únete a The Weeknd en la experiencia “Alone With Me” de Spotify https://theweeknd.withspotify.com/

Aquí puedes escuchar el álbum After Hours de The Weeknd en Spotify.