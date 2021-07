Spotify revelan lo que el mundo escucha mientras está en el baño

Canción # de veces que aparece en playlists

1. Sweater Weather de The Neighbourhood 40

2. Chanel de Frank Ocean 38

3. 505 de Arctic Monkeys 36

4. Lucid Dreams de Juice WRLD 36

5. EARFQUAKE de Tyler, The Creator 36

6. SLOW DANCING IN THE DARK de Joji 36

7. Redbone de Childish Gambino 36

8. See You Again (feat. Kali Uchis) de Tyler, The Creator 36

9. 20 Min de Lil Uzi Vert 34

10. Goosebumps de Travis Scott 34

11. Robbery de Juice WRLD 32

12. The Less I Know The Better de Tame Impala 32

13. Are You Bored Yet? (feat. Clairo) de Wallows 32

14. I Can’t Handle Change de Roar 32

15. Wet Dreamz de J. Cole 30

16. Godzilla (feat. Juice WRLD) de Eminem 30

17. XO Tour Llif3 de Lil Uzi Vert 30

18. Star Shopping de Lil Peep 30

19. Potty Song de Little Baby Bum Nursery Rhyme Friends 29