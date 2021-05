¡La fuerza está presente en Spotify! lanza playlist especial por el #StarWarsDay

La fuerza está presente en Spotify y tienen los números que lo respaldan. En honor al #StarWarsDay, Spotify está presentando datos de escucha desde una galaxia muy muy lejana y recordarle a...

Spotify lanza playlist especial de Star Wars

Consulta abajo las estadísticas:

En este día hace un año (4 de mayo de 2020), vimos un aumento de más del 530% a nivel mundial en los streams de la playlist “Best of Star Wars”.

El top de canciones más escuchadas globalmente de la playlist “Best of Star Wars” son las compuestas por John Williams y the London Symphony:

“Star Wars (Main Theme)” de John Williams y London Symphony Orchestra

“The Imperial March” de John Williams y London Symphony Orchestra

“Duel of the Fates” de John Williams y London Symphony Orchestra

Los usuarios globales de Spotify han creado más de 613 mil playlists de “Star Wars”, 78 mil playlists de “Yoda” y 30 mil playlists de “Mandalorian”.

May the Fourth be with you

Para más información: https://www.spotify.com/mx/