Spotify lanza EQUAL para celebrar a todo tipo de mujeres

Spotify EQUAL celebra a todo tipo de mujeres, e inunda las playlists de toda la plataforma con portadas de mujeres icónicas.

Cuando damos más poder a las creadoras, estamos dando libertad a su arte de dar forma al futuro. Este Día Internacional de la Mujer, te compartimos EQUAL, iniciativa que Spotify estará implementando de forma continuada.

Hoy estamos orgullosos de lanzar EQUAL, el compromiso global de Spotify enfocado en fomentar la igualdad de las mujeres en el audio y celebrar sus contribuciones. Spotify EQUAL destacará a las artistas y creadoras de podcasts a nivel local, regional e internacional a través de asociaciones globales, activaciones, nuevas experiencias de contenido y apoyo dentro y fuera de la plataforma. Para obtener más información, consulta este video manifiesto.

La campaña EQUAL en Latinoamérica celebra a todo tipo de mujeres, rockeras, cumbieras, chicas Ye-yé, mujeres del indie, del tango, bravías o reinas del mariachi e inunda las playlists de toda la plataforma con portadas de mujeres icónicas de América Latina. Estas intervenciones incluyen a Danna Paola como la cara de la playlist Hechas en México, Karol G como portada en Éxitos México, Dulce María en Solo Pop, Ely Guerra en Íconos del Rock Mexicano, Jenni Rivera en La Reina: Éxitos del Regional Mexicano, Edith Marquez en Mariacheño, Mon Laferte en Mujeres Bravías, entre muchas otras.

Además de sus playlists más conocidas, Spotify cuenta con playlists enfocadas en la mujer, como Himnos de Sororidad y podcasts de mujeres increíbles como Niñas Bien, Se Regalan Dudas, Con Amor Carajo, Mujeduría, Mas sabe el diablo por Vieja y 99% con Mia Astral.

Spotify EQUAL

La campaña EQUAL completa incluye:

● Celebrar a las creadoras de todo el mundo, con el lanzamiento deEQUAL Hub, takeovers de playlists insignia de Spotify y playlists de aliados.

El EQUAL Hub es un espacio dedicado en la plataforma para destacar a las mujeres creadoras y permitir a los fans escuchar su música y podcasts. Se extenderá más allá del mes de marzo y está programado globalmente.

Más de 200 de nuestras principales playlists de Spotify, como Today’s Top Hits, Viva Latino y Modus Mio, incluirán a mujeres en todas las portadas de sus listas para celebrar y amplificar la concienciación en la plataforma y garantizar que aún más fans tengan la oportunidad de escucharlas.

La playlist Himnos de Sororidad que reúne canciones con voces de artistas mujeres en solidaridad con los movimientos feministas en Latinoamérica, a favor de la igualdad, y en contra de la violencia de género.

Amplificación de historias de mujeres con WOMN, un nuevo programa de música y entrevistas con episodios publicados el 8 de marzo. Un grupo diverso de creadoras, influyentes y figuras culturales debatirán contenidos centrados en la mujer y compartirán sus reflexiones personales. Entre las voces dinámicas se encuentran Tokimonsta, Jenny Lorenzo, las anfitrionas de Spotify, Titi Shodiya y Zakiya Whately, Jazzmyne Robbins y otras.

Apoyar las voces de las mujeres con nuestro nuevo Consejo EQUAL. Compuesto por 15 organizaciones de todo el mundo, incluyendo a México, el Consejo EQUAL de Spotify proporcionará a cada organización una donación y trabajará conjuntamente en formas tangibles para hacer que la industria del audio sea más equitativa para las creadoras.

Atraer a los fans con dos nuevas campañas sociales. «To Who Needs to Hear This» es una campaña basada en datos que destaca las contribuciones de las mujeres a la música. Spotify también está creando una tarjeta para compartir en las redes sociales «Flex Your Power to Listen», que permite a los fans compartir sus propias recomendaciones personales.

Ampliar nuestro compromiso con las creadoras más allá de marzo. En abril lanzaremos el programa musical EQUAL, que fomenta la equidad, en 50 países, desde Japón hasta Argentina y desde Malasia hasta el Reino Unido. También seguiremos aprovechando el éxito de programas como Sound Up y EQL, que ofrecen nuevas oportunidades a las creadoras de audio.

Además, nos emociona celebrar a las mujeres artistas y creadoras de podcasts más escuchadas a nivel mundial (según los datos del 1 de enero al 22 de febrero de 2021). Taylor Swift ocupa el primer puesto con más de 2.300 millones de streams, Ariana Grande está a continuación, seguida de Dua Lipa. Otras artistas femeninas con mayor número de streams son Halsey, Karol G y BLACKPINK.

Las presentadoras de Crime Junkie, Ashley Flowers y Brit Prawat, son las creadoras de podcasts femeninos con mayor número de streams en todo el mundo, seguidas por Alex Cooper, de Call Her Daddy. Otros creadores de podcasts femeninos que más se escuchan, son: Elise Hu, presentadora de TED Talks Daily, Karen Kilgariff y Georgia Hardstark, presentadoras de My Favorite Murder; y Brené Brown, anfitriona de Unlocking Us with Brené Brown.

Como el servicio de suscripción de audio más popular del mundo, Spotify se toma muy en serio su responsabilidad de destacar y amplificar las voces de las artistas y creadoras, seleccionando los mejores destinos de audio para artistas femeninas con listas de reproducción globales como Women of Electronic, Women of K-Pop, Women of Rock y Galdem, por nombrar algunas. Y también podcasts dirigidos por mujeres como Where Should We Begin with Esther Perel, Science Vs y Supernatural with Ashley Flowers.

PLAYLISTS

Hechas en México

Éxitos México

La Reina: Éxitos del Regional Mexicano

Rockeras

Mujeres del Indie

Mujeres Bravías

Reinas del Mariachi

Cumbieras

Mujeres del Tango

¡Chicas Ye-Yé!

Himnos de Sororidad

PODCASTS

Niñas Bien

99% Mia Astral

Más Sabe el Diablo por Vieja

Mujeduría

Se Regalan Dudas

¡Con amor, carajo!