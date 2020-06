SPIDES, el nuevo thriller de invasión extraterrestre llega a SYFY

Los fanáticos de la ciencia ficción podrán disfrutar a partir del 05 de julio de “SPIDES”, el nuevo thriller de invasión extraterrestre que llega a la pantalla de SYFY. Ambientada en...

Los fanáticos de la ciencia ficción podrán disfrutar a partir del 05 de julio de “SPIDES”, el nuevo thriller de invasión extraterrestre que llega a la pantalla de SYFY.

Ambientada en una Berlín moderna, “SPIDES” cuenta la historia de Nora, interpretada por Rosabell Laurenti Sellers (Game of Thrones), una joven que despierta de un coma sin ningún recuerdo de su vida anterior después de tomar una droga misteriosa. El detective de la policía local, David Leonhart, interpretado por Falk Hentschel (Legends of Tomorrow, Marvels Agents of S.H.I.E.L.D.), y su compañero Nique Navar, interpretado por Florence Kasumba (Avengers, Black Panther), están tratando de descubrir la conexión que existe entre esa droga y las decenas de adolescentes desaparecidos.

Cuando Nora se propone descubrir lo que le sucedió, comienza a desentrañar una conspiración de alienígenas que usan una droga sintética para infiltrarse entre los humanos y utilizar sus cuerpos. Cuanta más verdad descubra Nora, más se revela su oscuro secreto: ella es la clave de la invasión contra la que lucha.

“Como un thriller de ciencia ficción con un giro atractivo, “SPIDES” será todo, menos ajeno a nuestros canales de SYFY en todo el mundo”, comentó Steve Patscheck, Programador Internacional de EVP, NBCUniversal International Networks. “Ponemos a los fanáticos del género de ciencia ficción en el centro de todo lo que hacemos, incluida la adquisición y la curación de un rango de programación convincente que resuena con los espectadores de todos los rincones del mundo”.

No te pierdas el gran estreno de “SPIDES”,

el próximo 05 de julio a las 20hs/8pm, sólo por SYFY.

Visítanos en www.syfyla.com o súmate a la conversación a través de nuestras redes sociales: