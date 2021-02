SPACE presenta el estreno de Tentáculos, una nueva entrega de Into the Dark

SPACE presenta el estreno de Tentáculos, una película de suspenso y terror psicosexual se podrá ver el viernes 19 de febrero.

Into The Dark – Season 2 – Episode 208

Cada una de las presentaciones de Into the Dark están ambientadas en una festividad popular que sirve de excusa para desarrollar macabras historias de suspenso y terror. En esta ocasión, el Día de San Valentín no es un romántico festejo inundado de corazones y declaraciones de amor perpetuo. Todo lo contrario, porque mientras millones de personas celebran alrededor del mundo, siempre hay un alma enferma que encuentra en esta fecha una ocasión ideal para desatar sus más descarnadas y oscuras pasiones. SPACE presenta el estreno de Tentáculos (Tentacles), el viernes 19 de febrero, a la medianoche (MEX), con una historia que se adentra en la intimidad de un romance que poco a poco va mutando a una de esas historias que más vale no ser el protagonista.

Into the Dark – Tentáculos

Basada en una historia de Alexandra Peachman y Nick Antosca, y dirigida por Clara Aranovich, Tentáculos relata el romance de Tara y Sam, quienes se enamoran perdidamente el uno del otro y entrelazan sus vidas hasta un punto en que, poco a poco, se va convirtiendo en algo aterrador. Las prisas de una intimidad temprana arrojan como consecuencia algunas dinámicas de poder que pueden llevar a algunas personas a perder su autonomía.

Tentáculos es la primera cinta de Into the Dark que se estrena desde julio de 2020, luego de la detención de las grabaciones a causa de Covid-19. La película se terminó de producir según las nuevas pautas de salud y seguridad en medio de la pandemia.

La película es protagonizada por Dana Drori (Freaky), Casey Deidrick (In the Dark), Evan Williams (Versailles) y Kasey Elise (North Hollywood).

Into the Dark es una producción de Blumhouse Television para SPACE Original presentada como una antología de películas inéditas para los fanáticos del terror. Cada filme está inspirado en celebraciones populares como Halloween, Navidad, el Día de Acción de Gracias, San Valentín, entre otras, en donde las festividades tienen un lado oscuro que dan paso a situaciones que derivan en historias de terror y suspenso de la mano de personajes enfermos, diabólicos o sedientos de venganza.

SPACE presenta el estreno de Tentáculos, una nueva entrega de Into the Dark, el sábado 19 de febrero, a la medianoche (MEX).



