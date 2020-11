Sony estrena su último spot dedicado a PlayStation 5 justo a tiempo para su lanzamiento

Hay algo dentro de todos nosotros que nos anima a explorar. Para llegar más allá de lo que conocemos y sumergirnos en nuevas perspectivas, nuevas sensaciones, nuevas emociones y nuevos mundos. Este video de lanzamiento para PS5 le dará vida a ese fuerte deseo e inspirará a todos los jugadores a buscar nuevas experiencias de juego que vayan más allá de lo que pensaban que era posible, destacando títulos de PS5 como Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Demon’s Souls y más.

Lanzamiento PS5 – Nuevos Mundos Por Explorar – Play Has No Limits ¡ya está disponible!

“Con el video ‘Lanzamiento PS5 – Nuevos Mundos Por Explorar – Play Has No Limits’, es la segunda parte del spot que lanzamos hace un par de semanas”, dijo Eric Lempel, SVP & Head of Global Marketing. “Como probablemente notarán, utiliza exactamente la misma música y la misma narración de Travis Scott, pero las imágenes son completamente diferentes. Esta vez nos apoyamos en nuestra gran IP quien jugó un papel fundamental en los primeros días de PlayStation 5. Este anuncio presenta un panorama más literal de lo que realmente experimentarás en PlayStation 5 y muestra los mundos fantásticos que descubrirás y explorarás”.