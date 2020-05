Sonos en Hot Sale 2020

Sonos en el Hot Sale 2020 ofrecerá cuatro de sus bocinas con un 15% de descuento directo. La oferta estará vigente del 22 al 31 de mayo.

Para el Hot Sale 2020, Sonos ofrecerá cuatro de sus bocinas con un 15% de descuento directo. La oferta estará vigente del 22 al 31 de mayo a través de las tiendas en línea de su red de distribuidores en México.

Sonos Move

Por primera vez, la bocina portátil Sonos Move estará disponible en una promoción. Move es muy versátil, pues se conecta vía WiFi para integrarse a un sistema Sonos ya existente, pero también brinda la opción de conectividad Bluetooth y batería recargable de larga duración para llevarla a exteriores o espacios a los que no llegue la cobertura WiFi. Durante el Hot Sale 2020, la Sonos Move tendrá un precio de $7,649.00 pesos mexicanos.

Sonos Beam

La barra de sonido Sonos Beam, que reproduce el sonido del televisor y de cualquier servicio de música por streaming, también forma parte de la oferta de Hot Sale, con un precio de $7,229.00 pesos mexicanos.







Además, las bocinas compactas Sonos One (Gen 2), compatibles con asistentes de voz, y la Sonos One SL, sin micrófonos, para quienes no desean usar asistentes, completan el cuarteto de productos Sonos. La Sonos One (Gen 2) se ofrecerá en $3,399.00 pesos mexicanos, mientras que la Sonos One SL estará a la venta por $3,149.00 pesos mexicanos.

Comparativo de precio regular y precio con 15% de descuento Hot Sale 2020 (pesos mexicanos)

Move de $8,999.00 a $7,649.00

Beam de $8,499.00 a $7,229.00

One (Gen 2) de $3,999.00 a $3,399.00

One de SL de $3,699.00 a $3,149.00

Promoción Hot Sale exclusiva en tiendas Costco

Además, de manera exclusiva, Costco ofrecerá a sus clientes un paquete de dos Sonos One SL por $5,779.00 pesos mexicanos. La barra Sonos Beam también tendrá un precio especial por promoción, así que estará disponible en $6,629.00 pesos mexicanos.

La promoción de Hot Sale 2020 exclusiva para Costco esta disponible del 22 al 31 de mayo de 2020.

En México, Sonos se encuentra disponible a través de una red de distribuidores e integradores, tiendas especializadas, departamentales y en línea.

Más información en www.sonos.mx